05.03.2018, Донецк, Николай Кузнецов
  3 941 просмотров
Донбасс, Права человека, Скандал, Украина

Боевики «Правого сектора» заставили пенсионерку съесть газету


Украинские националисты из запрещенного в РФ «Правого сектора» продолжают издеваться над мирными гражданами Донбасса, которые вынуждены пересекать линию разграничения.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте

Об этом в интервью телеканалу «Юнион» сообщил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Данная информация поступает непосредственно от людей, которые пересекают линию разграничения. Украинские националисты в чистом поле установили блок-пост и останавливают гражданские автомобили, проводят их незаконный досмотр. При досмотре личных вещей, если они находят симкарту мобильного оператора «Феникс», то они её ломают.

На украинском блокпосту произошёл вопиющий случай. Пенсионерка завернула тормозок в местную газету, выпускаемую на территории ДНР. Когда украинские националисты увидели данную газету, они отобрали тормозок, а газету попытались спалить, но из-за сильного ветра не смогли её подпалить. После неудачных попыток уничтожить прессу, бойцы «Правого Сектора» заставили пенсионерку её съесть», − рассказал Басурин.

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Март 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть