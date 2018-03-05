05.03.2018, Донецк, Николай Кузнецов

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Боевики «Правого сектора» заставили пенсионерку съесть газету

Украинские националисты из запрещенного в РФ «Правого сектора» продолжают издеваться над мирными гражданами Донбасса, которые вынуждены пересекать линию разграничения.

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Об этом в интервью телеканалу «Юнион» сообщил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Данная информация поступает непосредственно от людей, которые пересекают линию разграничения. Украинские националисты в чистом поле установили блок-пост и останавливают гражданские автомобили, проводят их незаконный досмотр. При досмотре личных вещей, если они находят симкарту мобильного оператора «Феникс», то они её ломают.

На украинском блокпосту произошёл вопиющий случай. Пенсионерка завернула тормозок в местную газету, выпускаемую на территории ДНР. Когда украинские националисты увидели данную газету, они отобрали тормозок, а газету попытались спалить, но из-за сильного ветра не смогли её подпалить. После неудачных попыток уничтожить прессу, бойцы «Правого Сектора» заставили пенсионерку её съесть», − рассказал Басурин.