23.02.2018, Киев, Максим Карпенко

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Бойцы «Беркута» на Украине ждут момента и тайно отмечают 23 февраля

Многие украинские военные и сотрудники правоохранительных органов, несмотря на запрет властей, продолжают негласно отмечать День защитника Отечества 23 февраля.

Об этом в эфире телеканала «Первый крымский» заявил бывший командир крымского «Беркута» Юрий Абисов, ссылаясь на данные, полученные от бывших сослуживцев, оставшихся на Украине.

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«Отмечают. Они отмечают, но просто не показывают это. В расположении, везде всегда отмечали, даже когда запрещали. Как это можно отменить?» — заявил Абисов.

Он также подчеркнул, что, несмотря на официальное расформирование структуры, многие из ненавидимых майданщиками бойцов «Беркута» по-прежнему в строю.

«Самое главное… Аваков подписал приказ о том, что «Беркута» в Украине нет — слава Богу, судьба так распорядилась — и личный состав, и все в строю. На новом уровне несет свою службу, более подготовленно, комфортно. Эти люди, которые все это гробят, когда им страшно, они и сейчас продолжают кричать: «Беркут, на выезд». Там, в Киеве», — сказал Абисов.