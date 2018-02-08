08.02.2018, Донецк, Анастасия Самойлова

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Бойцы ДНР о замене приветствия ВСУ на «Слава Украине»: «Это фашизм»

Кабинет министров Украины предложил Верховной Раде заменить традиционное военное приветствие «Здравия желаю» на «Слава Украине – героям слава».

Законопроект № 7549 был зарегистрирован в Верховной Раде Украины 5 февраля, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Согласно одному из его положений, старые воинские приветствия упраздняются, а вместо них вводятся новые, националистического толка:

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«На приветствие начальника или старшего по воинскому званию «Слава Украине» все военнослужащие, находящиеся в строю или вне строя, отвечают: «Героям слава». Если начальник или старший по воинскому званию прощается, на его слова «Слава Украине» военнослужащие отвечают: «Героям слава», – говорится в тексте документа.

Планируется, что такое же приветствие военные обязаны будут говорить при вручении Боевого знамени военному подразделению.

Инициативу украинского правительства корреспонденту «ПолитНавигатора» прокомментировал командир спецподразделения армии ДНР «Легион» Сергей Завдовеев.

«Если помните, когда фашисты в Киев заходили, на оригинальных чёрно-белых видеороликах было хорошо видно, какие вывески и плакаты там висели – «Слава Украине», «Слава Гитлеру» и так далее. Получается, что нынешние украинские военные тоже себя пытаются максимально со всех сторон сопоставить и легализовать с фашистами. Особенно если учесть тот факт, что на Украине улицы переименовывают, сносят советские памятники и на их место ставят своих героев и так далее», – сказал Завдовеев.

Воюющий за ДНР известный сербский снайпер Деян Берич («Деки») считает, что, в случае принятия данного законопроекта, Украина на официальном уровне закрепит за собой статус государства-нациста.

«Вы знаете, я, если честно, в шоке. Эту новость услышал только сейчас. Не знаю даже, что и сказать. Просто их дебилизму и тупости нет предела. Если это действительно правда, то такие действия украинского правительства окончательно загоняют Украину в нацизм. Я просто не знаю, что творится в их головах…

Когда они в очередной раз подадут запрос на вступление в Евросоюз, то получат отказ, так как всё то, что они сделали ранее, полностью противоречит европейским униям. Подобными действиями Украина сама себя загоняет в тупик», – уверен Берич.

Ранее политолог и историк Владимир Корнилов заявлял: киевляне, подхватившие на Майдане лозунг галичан «Слава Украине — героям слава», не догадываются, что исторически это — клич «Союза украинских фашистов», действовавшего в Чехословакии и на территории современной Украины в 1920-е годы.

«То, что происходит сейчас на Украине – это полная калька с того, что творили в 30-е годы идейные «предтечи» этих самых нынешних украинских властителей. Сейчас многие на Украине повторяют «Слава Украине – героям слава». Знаете чей это лозунг? Это лозунг, который еще в 20-е годы перед основанием ОУН был лозунгом «Союза украинских фашистов». Это официальное название, а не эмоциональное. И теперь этот лозунг в Верховной Раде звучит», — пояснял Корнилов.