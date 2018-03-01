06.03.2018, Донецк, Анастасия Самойлова, Александр Гусар

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Бойцы ДНР уверены, что с наступлением тепла ВСУ пойдут в наступление

Армия ДНР, в отличие от ВСУ, которые постоянно готовятся к масштабному наступлению, всецело соблюдает минские договорённости.

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Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» рассказал командир роты капитан Сергей Лозовский с позывным «Байкал».

ПН.: Где мы сейчас находимся?

Б.: Мы на передовой, на позициях моего подразделения в Петровском районе.

ПН.: И как здесь обстановка?

Б.: В последнее время после объявленного перемирия вроде, как потише стало. Остались только ночные прострелы, ВСУ побаиваются, наверное…Но это всё не так опасно. Боевые действия сейчас практически не ведутся.

ПН.: А как было до 5 марта, до объявления этого перемирия?

Б.: Были обстрелы, да. Стреляли из БМП, крупнокалиберных пулемётов. По ночам в основном и мины летели, всякое бывало. Сейчас вроде стало тише.

ПН.: Как вы думаете, долго это перемирие продержится, особенно если учесть, что «укропы» тянут сюда всё подряд?

Б.: Нам явно не надо того, чтобы перемирие было долгим, потому как техника едет постоянно, и это хорошо слышно. ВСУ роются, окапываются, всё довольно серьёзно. Как долго всё это протянется…Лично я думаю, что такая ситуация будет до начала тепла. Сейчас идти в наступление нет смысла: всё замело снегом, большие сугробы, минные поля не видно, потому очень вряд ли, чтобы они пошли в наступление

ПН.: То есть, вы считаете, что если наступление будет, то ближе к лету?

Б.: Нет, не к лету, это точно. Я думаю где-то к маю. Может быть апрель, если погода будет хорошая. Но опять-таки, это моё мнение.

ПН.: То есть, в то, что это противостояние закончится мирно, вы не верите?

Б.: Если бы был какой-то повод к тому, что это всё закончится мирно, то стягивания войск противника к нашим передним линиям бы не было. Скажем так, с нашей стороны нет такого движения, чтобы танки подгоняли, Уралы постоянно сюда ездили. Так что, готовятся именно они.