04.02.2018
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Политика, Украина, Экономика коллапса

Большая Украина превращается в малую


В 2014 году стало понятно, что Украина переживает внутренний социальный раскол, а части людей и территорий оказалось не по пути с нынешней страной.

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Такое мнение в интервью журналу «Країна» высказал директор Института стратегических исследований «Новая Украина» Андрей Ермолаев.

«Еще осенью 2014 года стало понятно — имеем дело не только с агрессией, но и с внутренним социальным расколом. Большая Украина превращается в малую. Во взглядах, экономических потребностях, амбициях. Государство, образовавшееся после распада Союза, была сложно устроено — регионально, социально, экономически. Но мы могли в космос летать, в океанах плавать. В составе нынешней Украины, как оказалось, для части людей и земель нет места», — сказал политолог.

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