01.03.2018, Киев, Максим Карпенко
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Криминал, Скандал, Украина

Большинство профессионалов МВД Украины перешли на работу в российскую полицию


На Украине не осталось профессиональных полицейских, способных эффективно бороться с организованной преступностью.

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Об этом в эфире телеканала 112 передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил экс-глава МВД, губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль, в прошлом занимавший ряд высоких должностей в структуре МВД Украины.

«Против преступников должны работать профессионалы. А профессионалов сегодня нет, потому что они все люстрированы, кастрированы. Вообще, большинство из них уехали работать в полицию Российской Федерации», — заявил Москаль.

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