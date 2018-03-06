06.03.2018, Киев, Игорь Петров

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Борщ как деликатес: Продукты на Украине дорожают бешеными темпами

Основные блюда на Украине за год подорожали в несколько раз больше, чем составляет уровень инфляции, — при том, что средняя украинская семья тратит на продукты около половины дохода.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил Алексей Дорошенко, генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда мы говорим об инфляции, то это отдельно. А индекс блюд – отдельно. Например, «индекс борща», т.е. рост стоимости борща за год, — под 50%. Вареники с мясом — 45%. Жаркое – 42%. Вареники с картошкой – 28%.

Если мы говорим об отдельных категориях продуктов, то за год мясная корзина выросла на 40%, овощная – на 35%, молочная – на 17%. То есть с инфляцией это мало связано.

Когда мы видим, что в каждой семье более 50% доходов уходит на продукты питания и при этом мы говорим, что инфляция составляет 13%, а основные блюда подорожали в три раза больше, то возникает вопрос о том, что есть очень большая разница между доходами и расходами для разных категорий населения. И она растет с каждым кварталом», — сказал эксперт рынка.