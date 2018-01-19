 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
19.01.2018, Луганск, Анастасия Самойлова
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Вооруженные силы, Донбасс, Общество, Происшествия, Скандал, Украина

Бригада ВСУ покинет зону «АТО» из-за низкого морально-психологического состояния


Около 200 военнослужащих ВСУ отказались продлевать свой контракт, из-за чего для укомплектования планируется вывод одной из бригад из зоны так называемой «АТО».

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Об этом во время брифинга сообщил исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР полковник Михаил Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«НМ ЛНР стало известно, что по причине низкого морально-психологического состояния более 200 военнослужащих из состава 54-й бригады отказались продлевать контракт с вооружёнными силами Украины, в связи с чем в феврале 2018 года запланирован вывод бригады из зоны так называемой АТО с целью доукомплектования личным составом», – рассказал Филипоненко.

Он заметил, что ситуация с укомплектованностью личного состава в других бригадах ВСУ так же оставляет желать лучшего:

«Не на много лучше дела обстоят в 58-й мотопехотной бригаде, укомплектованность которой личным составом составляет не более 60%».

В НМ ЛНР ранее неоднократно отмечали, что морально-психическое состояние киевских силовиков ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать «пьяные разборки», участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ.

 

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