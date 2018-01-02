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Британский МИД внес Украину в десятку самых опасных стран мира, вместе с Ираком и Афганистаном
Турция, Украина и Франция стали тремя странами Европы, которые МИД Великобритании считает странами «с высоким риском» осуществления терактов, в частности в предпраздничный и праздничный периоды, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Об этом пишет британское издание The Sun, проанализировав последние предостережения МИД Великобритании своим туристам и Global Terrorism Index.
«После Турции, Украины и Франции следующими среди «опасных» стали Великобритания, ФРГ, Бельгия и Греция», — пишет издание.
Последними тремя странами в топ-10 наиболее опасных относительно угрозы терактов в праздничные дни стали Швеция, Ирландия и Италия.
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Среди направлений, которые являются популярными для зимнего отдыха, британские дипломаты определили наиболее опасными Австралию, Таиланд, Мальдивы и Филиппины.
В целом самой опасной страной в этом рейтинге стал Ирак, за ним — Афганистан, Нигерия, Сирия и Пакистан.
Метки: МИД Британии, список опасных стран, Туризм, Украина
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