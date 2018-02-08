08.02.2018
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Британский редактор утверждает, что Белгород хочет присоединиться к Украине
Жители Российской Федерации, проживающие неподалеку от российско-украинской границы, якобы хотят быть Украиной.
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Об этом в интервью журналу «Країна» заявил редактор международного отдела британского издания The Economist Эдвард Лукас, отвечая на вопрос, может ли с Украины «процесс изменений пойти дальше на Восток».
«Он уже пошел. Еще до войны видел результаты одного опроса. Жители российского Белгорода, который расположен недалеко от российской границы, говорили, что хотели бы быть Украиной», — утверждает Лукас, не уточнив, впрочем, что это был за опрос.
Метки: Белгород, Эдвард Лукас
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19:43 7 февраляЗа срыв отопительного сезона житель Авдеевки подал в суд на главу украинской администрации города
19:34 7 февраляВысоцкий, Цой и муки криптобандеровцев
19:15 7 февраляСотрудники ОБСЕ подтвердили, что Украина перебрасывает на Донбасс тяжёлое вооружение для подготовки к наступлению
18:55 7 февраляПредставители Украины в 2014 году лгали в ООН о том, что Янукович сбежал из страны
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16:43 7 февраляМГБ ЛНР обнародовало данные украинских диверсантов, дислоцирующихся в Донбассе
16:22 7 февраляПрилепин анонсирует встречу в Москве участников гуманитарной работы в Донбассе
16:08 7 февраляСтали известны новые факты о бесчинствах ВСУ на Луганщине
15:42 7 февраляГруппировка АТО потеряла более 20 танков
15:42 7 февраляПрогноз из Киева: мировой кризис больно ударит по Украине
15:23 7 февраляБоец армии ДНР: Мы готовимся к большой драке. Она неизбежна
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14:34 7 февраляСледующими после бандеровцев в Польше будут боевики АТО
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14:00 7 февраляВ Грузии ранена националистка, воевавшая в Донбассе на стороне Украины
13:56 7 февраляДетей русских Юго-Востока Украины будут массово превращать в манкуртов
13:44 7 февраля«Чому ми такі бідні?»: Италия делает дорогие макароны из дешевой украинской пшеницы
13:22 7 февраляНа Украине паника: Запад не сможет проигнорировать голосование Путина в Крыму
13:15 7 февраляЯценюк в США обсуждает, как сорвать выборы в российском Крыму
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10:18 8 февраляОна уже не одевается, как проститутка — американский журналист «похвалил» Собчак
9:56 8 февраляВ Киеве ошарашены массовым переходом украинских моряков на сторону РФ
22:43 7 февраля«Львов польский, Донецк – российский»: Варшава готовит раздел Украины
20:54 7 февраляВ России грядет второй этап амнистии капиталов
19:54 7 февраляСБУ обьявила о поимке в Одессе «шпиона ФСБ»
18:20 7 февраляЛавров призвал США, Францию и Германию надавить на Киев
16:58 7 февраляУ морпехов Черноморского флота — учения по борьбе с вражескими ДРГ
16:22 7 февраляПрилепин анонсирует встречу в Москве участников гуманитарной работы в Донбассе
15:00 7 февраляФейковый украинский «Черноморнефтегаз» загибается
13:22 7 февраляНа Украине паника: Запад не сможет проигнорировать голосование Путина в Крыму
13:15 7 февраляЯценюк в США обсуждает, как сорвать выборы в российском Крыму
10:51 7 февраляМорду уже не бьют. Польский политолог безнаказанно оскорбил крымчан на федеральном канале
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20:33 4 февраляПаника на марше Саакашвили: «Наш враг с Востока шаг за шагом идет к своей цели»
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21:34 3 февраляЧубаров сокрушается: Запад отреагирует на выборы в Крыму неправильно
21:18 3 февраляВыпускник Рязанского училища ВДВ призвал Украину считать РФ «вечным врагом»
16:27 3 февраляУкраина гордится, что не стала расчищать снег в Давосе
12:14 3 февраляИстерика в Киеве: Миротворцы ООН могут напасть на Украину
11:10 3 февраляСМИ вновь угрожают украинским олигархам американскими санкциями
22:39 2 февраляВ Киеве признали, что Сурков и Волкер «танцуют» Украину
21:15 2 февраляВ Киеве подсчитали работающих на Украине россиян
20:15 2 февраляКлимкин готовится отражать «масштабное вторжение России» с помощью американского оружия
19:45 2 февраляСБУ схватила бывшего замминистра спорта Крыма и обвиняет в «государственной измене»
13:31 2 февраляПосол Украины в Германии пришел в ярость от предложения немецких политиков
11:10 2 февраляПольша вместе с Россией заперли Украину в транзитной мышеловке
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