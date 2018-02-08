08.02.2018

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Британский редактор утверждает, что Белгород хочет присоединиться к Украине

Жители Российской Федерации, проживающие неподалеку от российско-украинской границы, якобы хотят быть Украиной.

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Об этом в интервью журналу «Країна» заявил редактор международного отдела британского издания The Economist Эдвард Лукас, отвечая на вопрос, может ли с Украины «процесс изменений пойти дальше на Восток».

«Он уже пошел. Еще до войны видел результаты одного опроса. Жители российского Белгорода, который расположен недалеко от российской границы, говорили, что хотели бы быть Украиной», — утверждает Лукас, не уточнив, впрочем, что это был за опрос.