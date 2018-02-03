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Будни «АТО»: находясь под кайфом, ВСУшник застрелил своего сослуживца
Находясь под действием наркотиков, украинский военнослужащий разрядил всю обойму автомата в своего сослуживца.
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Об этом сообщил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Отмечены новые случаи небоевых потерь в рядах вооружённых сил Украины, возникшие вследствие употребления алкогольных напитков и наркотических средств военнослужащими украинской армии.
Первого февраля в населённом пункте Попасная военнослужащий 10-й отдельной горно-штурмовой бригады вооружённых сил Украины после употребления наркотических средств выстрелил из автомата в своего сослуживца. От полученных ранений пострадавший скончался. Командование пытается выдать его смерть за боевые потери», — рассказал Марочко.
Метки: ВСУ, Донбасс, Марочко, небоевые потери
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