20.02.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Бухгалтера киевской полиции попались на воровстве 5 миллионов гривен на премии полицейским

Прокуратура Киева передала в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении пяти финансистов Главного управления Нацполиции Киева, обвиняемых в присвоении шести млн грн, предназначавшихся для выплаты премий столичным полицейским, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Как установлено досудебным расследованием, организованная группа, в состав которой вошли должностные лица управления финансового обеспечения и бухгалтерского учета столичной полиции, председатель профсоюзной организации, командир полка полиции особого назначения полиции Киева и его заместитель, действовала со времени создания новой полиции — с ноября 2015 года.

Имея доступ к информации о наличии остатка денежных средств в кассе столичной полиции, злоумышленники готовили списки и расчетно-платежные ведомости на премирование работников одного из полков полиции особого назначения столичной полиции.

После злоумышленники выдавали работникам полка половину начисленных премий, а остальные денежные средства присваивали, распределяя между собой.

Согласно санкции статьи, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет. На сегодняшний день все фигуранты уголовного производства отстранены от выполнения служебных обязанностей.