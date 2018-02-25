25.02.2018, Киев, Максим Карпенко

3 393 просмотров

Быстряков повторил тезисы о гражданской войне и призвал не верить «сказкам»

На Донбассе нет российских регулярных войск, Украина не воюют с Россией, а в стране уже четыре года идет именно гражданская война.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил известный украинский композитор Владимир Быстряков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, «российская агрессия», о которой говорит киевская пропаганда — это «сказки».

«Я вообще не считаю, что у нас есть российско-украинская война. У нас есть гражданская война… На Донбассе воюют российские наемники, да, воюют российским оружием. Регулярных войск там нет — это доказано и ОБСЕ, и Георгием Тукой, и Надеждой Савченко. Так что рассказывать — это все сказки», — заявил Быстряков.