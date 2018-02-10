10.02.2018, Киев, Игорь Петров

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Бюджет Украины снова выполнят за счет раскрутки инфляции

В 2018 году, как и в предшествующие четыре года, доходы бюджета будут выполнены за счет раскручивания спирали инфляции.

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Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил экономист Виктор Скаршевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я основываю свою оценку на доходах бюджета на 2018 год. Чтобы их выполнить при той экономической ситуации, которая есть сегодня, инфляция должна быть такой. Это уже обычная практика инфляционных доходов, которая сложилась. Потому что в 2014-2017 годах экономика Украины сократилась на 12%, а доходы бюджета выросли в 2,5 раза. Это чисто инфляционный доход. 2018 год не будет исключением», — сказал он.