12.02.2018, Киев, Максим Карпенко
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Политика, Украина

Бывший певец Майдана уже хочет общаться с Путиным


Известный киевский журналист Дмитрий Гордон, ранее активно выступавший в поддержку Майдана, признался, что мечтает записать интервью с Януковичем, Азаровым и даже президентом РФ.

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Об этом он заяви в эфире телеканала NewsOne, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, он даже обратился к адвокату Януковича за помощью.

«С удовольствием, я просил его адвоката Сердюка, чтобы он замолвил словечко. Я бы с удовольствием сделал интервью с Януковичем, с большим я бы с удовольствием сделал интервью с Азаровым, я бы с удовольствием сделал интервью с Путиным. С таким удовольствием, вы не представляете, с каким. Это интересно, это профессия, это здорово», — заявил Гордон.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», Гордон признал, что обычные граждане стран Евросоюза не скрывают, что хотели бы себе таких же национальных лидеров, как президент РФ Владимир Путин.

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