 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
12.01.2018, Киев, Максим Карпенко
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Донбасс, Политика, Украина, Финансы

Бывший пропагандист Майдана предлагает разделить Украину, как Корею


В Киеве признали, что возвращение Донбасса невыгодно и не по карману Украине. Об этом в эфире UkrLife заявил политолог Юрий Романенко, в свое время активно поддерживавший Майдан и войну на востоке, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, содержание этой территории обойдется Украине, живущей на кредиты, в 20 миллиардов долларов.

«Мы ее не контролируем уже. Мы не контролируем ОРДЛО, мы же ее сдали, потеряли на данном этапе. Поэтому мне близок южнокорейский вариант или вариант ФРГ, когда ты сначала видоизменяешься настолько, что ты можешь нести ношу, которую хочешь на себя взвалить. Наша проблема в том даже, что мы не можем на себя взвалить эту ношу. Самый большой кошмар Украины будет в том, если Путин просто уйдет из ОРДЛО… Мы столкнемся с проблемой — какими людьми это все поднимать, потому что у нас не хватает людей, у нас не хватает людей уже на нашей территории, потому что люди просто бегут отсюда. Это объективная реальность», — признал эксперт.

«Наши издержки на поддержание контроля над этими территориями, с учетом необходимости вливания в инфраструктуру, с учетом того, что там очень плохой, самый плохой на территории Украины демографический баланс, слишком много старых людей и бюджетников, которых необходимо обеспечивать пенсиями в том числе, так вот, наши затраты могут составить 20 миллиардов долларов», — заявил Романенко.

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