05.03.2018, Киев, Максим Карпенко
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Доходы политиков, Компромат, Скандал, Украина

Бывший соратник Порошенко рассказал, что скрывается за его показным «патриотизмом»


Президент Украины Петр Порошенко видит в государстве свой частный бизнес-проект и старается выжать из этого максимум.

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Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил бывший партнер Порошенко, экс-депутат Верховной Рады Александр Онищенко, бежавший в Европу после уголовного преследования на Украине, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам политика, нынешний президент красиво изображает из себя патриота, возлагающего цветы к мемориалам «героев небесной сотни», а все, кто в это не верит, через подконтрольные Порошенко СМИ объявляются «агентами Кремля».

«Порошенко — не тот человек, которому народ доверил свои 55% при голосовании. У нас все пропрезидентские СМИ, а их 90%, рассказывают, что у нас единственный хороший президент, нет ему альтернативы, это единственный человек, кому мы должны доверять, все, что он говорит — правда, а все, кто против него — это или рука Кремля, или госизменники и прочее. Этот человек просто использует людей для своих корыстных целей… Под этой ширмой доброго, патриотичного человека, который ходит и возлагает цветы «небесной сотне», который говорит эти могущественные речи, скрывается совсем другой человек. Это алчный, коррумпированный человек, который видит в государстве только то, что это его бизнес», — заявил Онищенко.

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