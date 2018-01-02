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02.01.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Галичина, ЖКХ, Местная власть, Общество, Происшествия, Украина

Центр Львова остался без воды


Сегодня прекращено водоснабжение в домах в центральной части Львова, в связи с ремонтными работами по ликвидации утечки воды на углу улиц Краковская-Сапожная.

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Об этом сообщили в «Львоводоканал», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сегодня прекращено водоснабжение в дома на ул. Краковская, ул. Сапожная, ул. Леси Украинский, пр. Свободы, ул. Беринди, ул. Сербская, в связи с ремонтными работами по ликвидации утечки воды на углу улиц Краковская-Сапожная», — сообщили в ЛГКП «Львовводоканал».

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