06.03.2018, Киев, Игорь Петров

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Цены на бензин на Украине выросли на 10%: Топливо продолжит дорожать

С начала года цены на нефтепродукты в розничных сетях Украины выросли более чем на 10%, в ближайшее время топливо продолжит дорожать. Об это на пресс-конференции в Киеве сообщил директор Института энергетических исследований Дмитрий Марунич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Рост был обусловлен двумя факторами. Это, во-первых, удешевление национальной валюты – порядка 65% бензина – это нефть и стоимость ее переработки. Еще порядка 20% — акциз, акциз рассчитывается в евро. Все эти факторы существенно повлияли на рост цен на нефтепродукты. Сейчас курс немного упал, но все прекрасно понимают, что ближе к началу второго полугодия курс развернется в обратную сторону.

Поэтому краткосрочное снижение цен на нефтепродукты, которое было достигнуто на больших АЗС, работающих «в белую», — это временная тенденция. Где-то ближе к середине года, наверное, во втором полугодии, динамика изменится», — сказал эксперт.