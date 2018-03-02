02.03.2018, Москва, Елена Острякова

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«Цензура, убийства, избиения, аресты»: у Лаврова вступились за украинские СМИ

Ситуация со СМИ на Украине носит драматический характер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом сегодня журналистам заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Работа их блокируется, работники СМИ подвергаются всяческому давлению, вплоть до физического насилия. При этом, должного расследования этих случаев, включая убийства, правоохранительными органами не проводится. Это лишний раз говорит о том, что репрессии происходят с подачи официального Киева», — сказала Захарова.

Она привела данные Национального союза журналистов Украины, согласно которым, только в период Евромайдана в Киеве произошел 271 случай нападения на журналистов и редакции средств массовой информации.

«Виновные остаются безнаказанными. Уже после государственного переворота систематически происходят убийства, избиения, аресты украинских журналистов, депортация работников зарубежных СМИ. Дошло до того, что медийщики этой страны уже спасаются бегством. Расследованиями никто не занимается. Вместо этого украинские правоохранительные органы просто отрабатывают политический заказ и напрямую участвуют в физическом давлении на неугодные СМИ», — сказала Захарова.

В качестве примера она привела недавний обыск в редакции киевской газеты «Вести».

«О каких условиях работы СМИ может идти речь в обстановке тотального правового нигилизма? Когда мы апеллировали к международным структурам относительно дискриминационного характера действий украинских властей в отношении российских СМИ, нам говорили: это ваши с Украиной дела. Но это не вопрос отношения к российским СМИ, а тенденция, которая уже закрепилась», — сказала Захарова.