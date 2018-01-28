28.01.2018, Москва, Елена Острякова

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Чеченцы назвали Собчак лошадью и отправили обратно в Москву

Кандидат в президенты Ксения Собчак сегодня посетила столицу Чечни Грозный, где провела «одиночный пикет» в защиту лидера местной организации «Мемориал» Оюба Титиева у мемориала погибшим журналистам.

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В реальности это выглядело так: держа плакатик в руках, Собчак раздавала интервью многочисленным журналистам, среди которых была и ее личный оператор Беата Бубенец, снимавшая фильмы, прославлявшие украинских карателей.

Важной частью своей предвыборной кампании Ксения назвала борьбу за освобождение политзаключенных. К таковым она отнесла не только Титиева, который, по ее словам, попал в тюрьму за расследование убийств и похищений, но и Олега Сенцова, осужденного за организацию теракта в Крыму. Кандидатка рассказала, что просила аудиенции у Рамзана Кадырова, но тот ей отказал.

После «пикета» Собчак решила прогуляться по городу, который оказался безлюден. Свита убеждала кандидатку, что людей специально разогнали власти из-за ее приезда. Увидев молодого человека, продающего кофе с машины, Ксения бросилась к нему в надежде найти потенциального избирателя.

«Зачем вы пьете кофе? Он лошадям вреден», — обратился к Собчак бородатый мужчина.

Ксения попыталась сделать ему замечание, что так с женщинами не общаются.

«С достойными женщинами мы ведем себя иначе, но у вас недобрые намерения. Мы и та имели хлопоты из-за таких как вы. Мы не хотим вас видеть даже как кандидата в президенты. Мы не хотим, чтобы из России делали «Дом-2», — сказал мужчина.

Он с товарищами сопровождал кандидатку в ее дальнейшей прогулке по пустынному проспекту, выкрикивая оскорбления типа «Кобыла, домой!».