11.02.2018, Москва, Александр Ростовцев

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Человек-легенда из ОМСБОН

10 февраля исполнился 101 год знаменитому советскому разведчику и диверсанту Алексею Николаевичу Ботяну. Полковника Службы внешней разведки России поздравили коллеги и руководство СВР: «Сегодня, 10 февраля, мы поздравляем Вас не просто с очередным Днем рождения, а с первой годовщиной второго столетия! – отметил директор СВР. – Мы гордимся Вами, мы берем с Вас пример! Я очень рад, что Вы бодры, энергичны, окружены заботой и любовью родных и коллег! А в шахматах у Вас по-прежнему первый юношеский разряд!».

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Бодрость и энергичность Алексея Николаевича, дожившего до преклонных лет, вовсе не форма речи. Не так давно журналисты пригласили старого разведчика пообщаться и пострелять из пистолетов «вальтер-ППК», «стечкина» и спецназовского «Вул» вместе с молодыми военными разведчиками, и все были удивлены острому глазу и твёрдой руке Ботяна.

Алексей Николаевич Ботян родился 10 февраля 1917 года (по новому стилю) в Польше, в белорусской деревне Чертовичи Виленского края. Теперь это Воложинский район Минской области Белоруссии. Ботян, кстати, на местном белорусском диалекте значит «аист». После окончания школы в 1939 году Ботян был призван на службу в польскую армию и попал служить в зенитную артиллерию на территории Вильно, где дослужился до чина унтер-офицера.

С начала сентября 1939 года, после нападения Гитлера на Польшу, Ботян принимал участие в войне с фашистами. Защищая небо Варшавы, его расчёт сбил три бомбардировщика «юнкерс».

После захвата гитлеровцами Польши и бегства польского правительства в Румынию, Ботян вместе со своей воинской частью вышел на территорию освобождённой Красной Армией Западной Белоруссии, где и сдался в плен.

Если кто-то ждёт рассказов о мучительных допросах и репрессиях, обрушившихся на белоруса из польской армии, то их не было. Алексей Ботян получил советское гражданство, закончил курсы учителей и вернулся преподавать в родную деревню.

В мае 1940 года в жизни молодого учителя Алексея Ботяна происходит резкий и неожиданный поворот: его направляют на службу в органы НКВД для обучения в разведшколе. В разгар июльских боёв 1941 года Ботяна зачисляют в легендарный спецназ НКВД – Отдельную мотострелковую бригаду особого назначения (ОМСБОН). С ноября 1941-го Алексей Николаевич участвует в битве за Москву и неоднократно перебрасывается за линию фронта в оперативные тылы противника в качестве командира диверсионно-разведывательной группы.

В начале 1943 года разведгруппу Ботяна перебрасывают в глубокий тыл противника – для ведения партизанских спецопераций на оккупированных территориях Центральной Украины, для диверсионной работы как в составе партизанских соединений, так и автономных действий.

В Житомирской области группой Ботяна была проведена дерзкая операция – был взорван германский гебитскомиссариат в городе Овруч. Разведчикам Ботяна удалось разыскать и склонить на свою сторону рабочего Каплюка, отвечавшего у немцев за осмотр теплокоммуникаций. Ботян лично обучил Каплюка пользоваться взрывчаткой и детонаторами. Взрывчатку в здание гебитскомиссариата по частям доставила супруга Каплюка Мария, носившая вместе с детьми обеды мужу на работу. Всего под оккупационную администрацию было заложено не менее 100 кг взрывчатки.

Диверсия была намечена на 13 сентября, поскольку в этот день Овруч должен был посетить лично господин гебитскомиссар, а кроме него, оккупанты очень ждали какую-то шибко секретную ягд-команду по борьбе с партизанами из самого Берлина. Рабочий Каплюк по команде подключил к взрывчатке часовой механизм, после чего вместе с семьёй был отправлен в партизанский отряд. Приехавшая ягд-команда поселилась в казармах, где до них жили пленные красноармейцы, используемые для тяжёлых и грязных работ внутри территории гебитскомиссариата. Поздним вечером здание взлетело на воздух. Взрыв уничтожил господина гебитскомиссара, начальника местной полиции безопасности и ещё 80 оккупантов, включая шибко секретную ягд-команду.

Эта спецоперация спасла жизни десятков тысяч советских людей и имела огромный пропагандистский эффект. И даже вошла в качестве примера в спецназовские учебники по «дисциплине Д». Тогда же Алексея Николаевича Ботяна впервые представили к званию Героя Советского Союза. Героя не дали. Причина отказа до сих пор не известна.

В 1944 году группа Ботяна в числе 30 человек по приказу Центра совершает переход в Польшу, в район Кракова. Благодаря прекрасному знанию польского языка и обычаев поляков, организаторским способностям, группе Ботяна удалось организовать взаимодействие с рабочими отрядами Гвардии Людовой и даже такими, мягко говоря, неоднозначными силами, как крестьянские Батальоны Хлопске и лондонскими поляками из Армии Крайовой.

В Польше Ботяну и его группе приходилось заниматься не только диверсиями, но и спасать людей. В городе Илжа совместно с бойцами из Гвардии Людовой советским разведчиком удалось совершить налёт на тюрьму, из которой были освобождены польские патриоты, а заодно захватить богатые трофеи .

Как известно, группа разведчиков под командованием Алексея Ботяна внесла огромный вклад в спасение Кракова. Сам Ботян утверждает, что никакой спецоперации по предотвращению взрыва Кракова не было – это получилось попутно. В окрестностях города действовало множество советских разведывательно-диверсионных групп ГРУ и НКВД, выполнявших самые разнообразные задачи. Их совместная работа вместе с польскими патриотами привела к тому, что фашистам не удалось исполнить задуманный варварский акт по уничтожению одного из древних центров славянской культуры.

Вклад группы Ботяна в спасение Кракова заключался в том, что его разведчикам удалось захватить польского картографа Огарека, мобилизованного на службу в немецкие тыловые части. Именно Огарек дал ценную информацию о складе взрывчатки в Ягеллонском замке, которую немцы планировали использовать для создания труднопроходимых завалов и уничтожения городской инфраструктуры на пути наступающей Красной Армии.

Один из польских патриотов, тесно сотрудничавший с группой Ботяна, был внедрён на склад под видом грузчика и установил немцам «сюрприз замедленного действия». Утром 18 января 1945 года чудовищный взрыв разнёс склад взрывчатки и немцам стало попросту нечего закладывать под выбранные для уничтожения объекты.

В современной Польше роль Ботяна и его разведгруппы в спасении Кракова ставится под сомнение. Дескать, поляки и сами с усами без всяких русских-советских.

Алексея Николаевича Ботяна часто называют прототипом легендарного «Майора Вихря». На самом деле, это не так, несмотря на то, что он более чем достоин был стать прообразом киногероя. Прототипами для повести Юлиана Семёнова послужили два других советских разведчика ГРУ – Евгений Степанович Березняк с агентурным прозвищем «Голос» и Овидий Александрович Горчаков, также принимавшие самое активное участие в спасении Кракова.

Многие сцены в книге и в кино, вроде поимки «Вихря» СД и его побег на краковском рынке, были списаны из биографии Евгения Березняка. Юлиан Семёнов попросту не мог знать Алексея Ботяна в то время, когда писалась книга и снимался фильм: до 1983 года он был действующим сотрудником отдела нелегальной разведки «С» КГБ СССР и вплоть до 1989 года являлся гражданским консультантом группы «Вымпел». Более того. О военных подвигах Ботяна знали только его непосредственные начальники и боевые товарищи по разведгруппе, а коллеги по службе в мирное время не имели о его заслугах ни малейшего представления.

В последние месяцы войны группа Ботяна давала жару немцам в Чехословакии. Войну Алексей Ботян закончил в звании лейтенанта. В Чехословакии Центр натурально потерял своего прославленного разведчика и Ботян, пользуясь передышкой, выучился в пражском техникуме на инженера-конструктора. Только когда он учился на втором курсе, его разыскали «кто надо» и установили с ним связь. Женился Алексей Ботян на волынской чешке, комсомолке, и вместе с ней под видом чехов-переселенцев отправился на нелегальную службу в чешскую Силезию, что на границе с Западной Германией.

Об этом эпизоде жизни нелегала-разведчика Ботяна известно мало. Зато хорошо известно, что с ним стало после возвращения в Москву после смерти Сталина. В это время были арестованы фронтовые начальники Ботяна, Судоплатов и Эйтингон, а заполонившие МГБ/КГБ ставленники Хрущёва, разогнавшие спецназ, попросили разведчика на выход, оставив без квартиры и средств к существованию. Выручил Ботяна его бывший фронтовой товарищ, устроив администратором со знанием иностранных языков в столичный ресторан «Прага». Работал разведчик и диверсант Ботян в сфере обслуживания добросовестно, начальством характеризовался положительно, а его фотокарточка находилась на Доске Почёта «Мосресторанторга».

В 1957 году о нём вспомнили и пригласили на Лубянку с предложением продолжить службу разведчика-нелегала. Ответив согласием, Алексей Ботян был восстановлен в органах госбезопасности в звании майора. Известно, что в дальнейшем Ботян работал совместно с МГБ ГДР, натаскивая на оперативную работу их разведчиков-нелегалов, противостоявших западногерманской БНД, в которой фашистский генерал Рейнхарт Гелен собрал недобитых агентов абвера, СД и гестапо.

В 1965 году боевые товарищи Алексея Ботяна, достигшие определённых высот в КГБ СССР, обратились к начальству с ходатайством о присвоении разведчику звания Героя Советского Союза, но наверху снова что-то забуксовало и дало осечку.

В 1983 году полковник Алексей Николаевич Ботян был уволен в запас по возрасту, но ещё целых шесть лет консультировал спецназ КГБ СССР.

И только в мае 2007 года Указом президента Российской Федерации легендарному разведчику специального назначения было присвоено давно заслуженное звание Героя России.

Своим самым главным поступком в жизни Алексей Николаевич Ботян считает спасение Кракова. К своей легендарности относится с изрядной долей иронии. Из всей разведгруппы в живых остался только он один…