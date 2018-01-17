 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
17.01.2018, Киев, Семен Дорошенко
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ЕС, Мнение, Общество, Политика, СМИ, Украина, Эмиграция

Через 30 лет украинцы выживут литовцев из Литвы — СМИ


В долгосрочной перспективе приток украинцев приведёт к ситуации, при которой литовцы перестанут быть хозяевами своей страны. По прогнозам, к 2050 году в Литву могут переселиться до 500 тыс. граждан Украины. Параллельно традиционное общество сократится до 2 500 000 или, по пессимистичному сценарию, до 2 млн человек, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом говорится в публикации местного ресурса BALTNEWS.lt 

«Украинизация Литвы фактически началась. К сожалению, литовские эксперты в области безопасности даже не задумываются над этой угрозой, слепо поддерживая Киев в его противостоянии гражданам Украины на Донбассе.

Эксперты в области рынка труда считают, что в Литве украинцев привлекают зарплата и упрощённые условия для трудоустройства. Аналитики говорят, что трудовая иммиграция в Литву неизбежна из-за эмиграции граждан Литвы и нехватки квалифицированных специалистов. Критики при этом уверены, что дешёвая рабочая сила из Украины остановит рост зарплат жителей страны», — говорится в публикации.

Аналогичная ситуация на рынке труда Польши, куда на работу прибыло примерно 2 млн украинцев.

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