26.01.2018, Киев, Семен Дорошенко
  995 просмотров
Вооруженные силы, Киев, Колониальная демократия, Общество, Политика, США, Украина

Через неделю Полторак едет в США — за «Джавелинами»


Министр обороны Украины Степан Полторак совершит 2 февраля визит в США, в ходе которого, в частности, будет обсужден вопрос отправки американского летального вооружения в Украину.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook,  Одноклассниках или Вконтакте

Об этом глава оборонного ведомства Украины заявил в эфире канала «112 Украина», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Думаю, что точно я буду это понимать после моего визита, который состоится 2 февраля в Вашингтон», — заявил Полторак, отвечая на вопрос, когда состоятся поставки оружия из США.

Министр подчеркнул, что ныне «значительно улучшилось сотрудничество с США относительно поставок вооружения». Также, добавил он, Канадой принято решение относительно возможности продажи Украине вооружения и оснащения.

«Планируем также проработать некоторые позиции с Канадой относительно военно-технического сотрудничества и закупки вооружения и военной техники, оснащения», — добавил Полторак.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Январь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть