26.01.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Через неделю Полторак едет в США — за «Джавелинами»

Министр обороны Украины Степан Полторак совершит 2 февраля визит в США, в ходе которого, в частности, будет обсужден вопрос отправки американского летального вооружения в Украину.

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Об этом глава оборонного ведомства Украины заявил в эфире канала «112 Украина», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Думаю, что точно я буду это понимать после моего визита, который состоится 2 февраля в Вашингтон», — заявил Полторак, отвечая на вопрос, когда состоятся поставки оружия из США.

Министр подчеркнул, что ныне «значительно улучшилось сотрудничество с США относительно поставок вооружения». Также, добавил он, Канадой принято решение относительно возможности продажи Украине вооружения и оснащения.

«Планируем также проработать некоторые позиции с Канадой относительно военно-технического сотрудничества и закупки вооружения и военной техники, оснащения», — добавил Полторак.