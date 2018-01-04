04.01.2018, Киев, Семен Дорошенко

3 491 просмотров

Черновицкий Ромео за день купил на депутатскую зарплату 31 квартиру

Депутат Черновицкого горсовета Ромео Скрипа купил за год 63 квартиры, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Об этом свидетельствует расследование антикоррупционного движения «Чесно».

Отмечается, что за один день он приобрел 39 объектов недвижимости в городе, среди них – 31 квартира, шесть машиномест и два нежилых помещения. Когда это произошло, не указано. В «Чесно» сообщили, что квартиры обошлись депутату в 10,3 млн грн. В движении предполагают, что ему их продали по оптовой цене в 5250 грн за м². Отмечается, что Минрегионстрой установил минимальную цену квадратного метра жилой площади в Черновцах в размере 7867 грн.

Скрипа в комментарии «Чесно» подтвердил покупку недвижимости: «Приобрел. Потом я ее реализую. После сдачи дома».

Он сказал, что готов все подробно объяснить журналистам при личной встрече, но после этого телефонного разговора перестал выходить на связь.

«Чесно» пишет, что за три месяца до покупки 39 объектов недвижимости Скрипа купил еще одну квартиру в Черновцах. Стоимость 1 м² составляла 5850 грн. Отмечается, что в январе 2016 года он купил жилой дом площадью 87,9 м², а в апреле – еще один площадью 350,1 м².

В материале говорится, что всего на покупку недвижимости депутат потратил в 2016 году почти 12,1 млн грн, в то время как его доход за год составил чуть больше 643 тыс. грн. Еще 9 млн грн он занял у двух человек, которые, скорее всего, являются его родителями.

Отмечается, что в июле 2017 года за два дня он купил еще 48 объектов недвижимости, из них 32 квартиры. На покупку депутат потратил почти 13,4 млн грн. Информация об этом указана в Едином государственном реестре деклараций.

В его декларации за 2016 год сообщается, что он владеет 50% акций ООО «Ромтис буд» и 45,52% акций обслуживающего кооператива «ЖСК» Букстрой».

«Чесно» отмечает, что «Ромтис буд» продает в Черновцах квартиры стоимостью $900 за м².