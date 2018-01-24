24.01.2018, Киев, Ольга Козаченко
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Донбасс, Минский процесс, Общество, Политика, Права человека, Украина

Черный день Украины в ПАСЕ


Парламентская ассамблея Совета Европы проголосовала за резолюцию о гуманитарных последствиях войны в Украине, сообщает «Страна».

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Особый акцент в документе делается на необходимости прекратить дискриминацию жителей Донецкой и Луганской областей в части их социальных (выплаты пенсий и пособий) и политических прав.

 Автором доклада выступил литовский депутат Эгидиус Варейкис (ЕНП). Он отметил, что гуманитарная ситуация в Украине вызывает тревогу.

По его словам, в результате войны на Донбассе и «аннексии Крыма» в гуманитарной помощи нуждаются свыше 4 млн человек, война унесла жизни свыше 10 тыс. человек. Кроме этого, свыше 1,5 млн человек стали внутренне перемещенными лицами и почти полмиллиона ищут убежище в других странах.

«Мы призываем украинские власти создать механизмы поддержки таким лицам», — заявил докладчик перед голосованием.

Резолюция была принята с поправкой (42 голоса против 16), в которой сказано, что необходимо пересмотреть т.н «закон о деоккупации» с тем, чтобы он базировался на Минских соглашениях и обеспечивал в полной мере социальную защиту и основные гуманитарные потребности гражданского населения на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей.

«В недавно принятом законе о деоккупации Донбасса содержатся положения, позволяющие отныне армии и спецслужбам беспрепятственно обыскивать дома и имущества жителей регионов. Принятие этого закона, от которого сознательного выброшены любые ссылки на утвержденные Совбезом ООН и упомянутые в четырех резолюциях ПАСЕ Минские соглашения. Правящая коалиция в украинском парламенте дает всему миру понять, что не хочет дипломатического регулирования этого конфликта», — заявил депутат от «Оппозиционного блока» Вадим Новинский, выступая на ПАСЕ.

В свою очередь экс-глава информационного департамента МИД Украины Олег Волошин в своем блоге назвал принятую резолюцию «первой международной обструкцией скандального закона».

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