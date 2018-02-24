24.02.2018, Москва, Елена Острякова

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Чийгоз: меджлис будет кошмарить и Россию, и Украину

Перебравшаяся в Киев после запрета в РФ верхушка меджлиса будет навязывать Украине необходимость включения в Конституцию пункт о национальной автономии в Крыму. Об этом сегодня в эфире украинского «Громадського радио» заявил зампред меджлиса Ахтем Чийгоз.

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«Мы будем пытаться навязывать украинской нации, которая свою независимость ценой крови отстаивает, позицию о крымско-татарской автономии. Те, кто говорит, что это преждевременно рассматривать, опирается на стереотипы. Это недопустимо», — сказал Чийгоз.

Он также призвал сопротивляться усиливающимся в Евросоюзе желаниям восстановить отношения с Россией, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы должны пресекать меркантильные спекуляции ряда политиков на европейской площадке. Что можно Россию в ПАСЕ вернуть, разрешить чемпионат мира провести. Мы должны делать так, чтобы руководство России было загнано в угол и было вынуждено оставить Крым», — сказал Чийгоз.