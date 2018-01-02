02.01.2018, Киев, Александр Ростовцев

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Чисто майданное убийство

1 января в Киеве разразился очередной громкий скандал. Утром наступившего нового года в реке неподалёку от села Демидов Вышегородского района Киевской области поисковиками-добровольцами было обнаружено раздетое мёртвое тело женщины, оказавшейся известной правозащитницей Ириной Ноздровской, которая исчезла 29 декабря. Предварительное следствие показало, что женщину какое-то время держали связанной, избивали, а потом сбросили в реку с автомобильного моста. Открыто уголовное производство.

Суть дела. С сентября 2015 года Ирина Ноздровская, профессиональный юрист, закончившая юридическую академию МВД Украины, занималась расследованием гибели своей сестры, Светланы Сапатинской, сбитой автомобилем некоего Дм. Россошанского, находившегося в состоянии наркотического угара и скрывшегося с места ДТП.

Беда заключалась не только в смерти молодой женщины, но и в том, что её убийца Россошанский оказался племянником бывшего председателя Вышгородского районного суда С. Куприенко («уважаемого человека», да ещё и «судьи Майдана»). Почти два года понадобилось юристу Ноздровской для того, чтобы изобличить Россошанского и добиться для него обвинительного приговора. И все эти два года со стороны адвокатов Россошанского и прокурорских органов не прекращались попытки исказить дело и замести следы преступления. Большую помощь Ноздровской оказала поддержка общественности, благодаря которой преступник не смог выйти из СИЗО под залог и скрыться от заслуженного наказания.

В июне 2017 года дело сдвинулось с мёртвой точки – вина Россошанского в убийстве и оставлении умирающей без оказания помощи была доказана и суд назначил ему наказание в виде 7 лет тюремного заключения. Адвокаты убийцы направили прошение в апелляционный суд, опираясь на закон об амнистии.

Начиная с этого момента юристу Ноздровской стали регулярно поступать угрозы со стороны друзей и родственников убийцы её сестры. Обращения в полицию, нардепам и СМИ за помощью ответной реакции не возымели – угрозы и запугивания Ноздровской продолжались. По сообщениям хорошо знавших Ноздровскую людей, ей часто звонили с угрозами, пытались оказывать давление через соседей, подкладывали под дверь мощные петарды и однажды избили дочь Ноздровской.

27 декабря, то есть, накануне похищения Ирины Ноздровской, состоялось рассмотрение апелляционной жалобы. Суд вынес в её отношении отрицательное решение, отправив дело в первую инстанцию и продлил обвиняемому арест на 60 суток.

Во время заседания суда отец обвиняемого прямо угрожал Ирине: «Ты плохо кончишь». Вечером 29 декабря Ноздровская исчезает, и её дочь через соцсети просит неравнодушных помочь с поисками матери. Кто-то из знакомых вспоминает, что Ноздровская накануне вела активную переписку с каким-то человеком в своей ленте Фейсбук, но сообщения оказались удалёнными. Утром, 1 января, её находят мёртвой в реке со следами связывания и побоев. Тогда же поисковики узнают, что в расположенном неподалёку селе Демидов убийца её сестры имел целую ораву дружков-наркоманов.

Представители МВД с самого начала повели себя совсем не так, как хотелось бы широким народным массам. Приехавший на место происшествия известный нацист, профсоюзный вождь МВД и подручный Авакова Илья Кива устроил мерзкий дебош с нашедшими тело поисковиками и высказал мнение, что смерть Ноздровской носит характер самоубийства.

Что бы там не гундел фашист Кива, а убийство Ноздровской было демонстративным и отменить его мог разве что оправдательный приговор убийце её сестры. 2 января, в полдень, в Киеве, напротив департамента Национальной полиции собирается митинг протеста против вялого поведения полиции и толстомордой наглости местечковых князьков, уверенных в своей полной безнаказанности.

Дело о похищении и убийстве Ноздровской уже называют «второй Врадиевкой». Общественность требует незамедлительного расследования и наказания виновных, ожидая какой-то особенной реакции со стороны антинародного режима на контрольный вопрос: с кем вы, с народом или с убийцами и решалами?

В случае, если дело не будет расследовано скорейшим образом, а виновные не будут наказаны, «активисты» угрожают серьёзным кризисом судебной и полицейской системе Украины. Некоторые радикально настроенные граждане готовятся стать линчевателями, если система простит убийц и спустит дело на тормозах.

Впрочем, очень может статься, что дело Ноздровской может использовать в своих корыстных целях Порошенко в качестве козыря в нелёгкой борьбе против Авакова.

Если кто помнит, есть такой старый советский теледетектив с участием наших прекрасных актёров Баталова, Тарторкина, Муравьёвой, «Чисто английское убийство», снятый по одноимённому роману Сирила Хэйра. Герой Баталова расследует цепочку отравлений, совершённых неким тайным злоумышленником в отрезанном от внешнего мира снегопадом замке потомственного британского пэра и приходит к выводу, что подобное преступление могло произойти только в Англии, где до сих пор передаются по наследству титулы и места в парламенте.

Так вот, проводя аналогии можно сказать, что убийство Ирины Ноздровской – чисто майданное убийство. Оно стало результатом разрушения практически всех государственных институтов в результате майданных «реформ», проводившихся под девизом «за всё хорошее против всего плохого». И, поскольку природа не терпит пустоты (а человеческая природа в особенности), на месте снесённых, но кое-как работавших структур, возникла новая, нежизнеспособная, в которой рулили всевозможные майданные большие и малые упыри, а управленцы на местах воспользовались вакуумом власти и образовали удельные княжества, в которых они могут казнить и миловать.

Не менее важно и то, что майдауны вот уже четыре года как узурпировали у государства право на насилие, чиня суд и расправу по своему вкусу и разумению, обратив государственную власть фикцией.

Дело об убийстве Ирины Ноздровской имеет все шансы на удачный исход – имя убитой было в Киеве на слуху, и за неё есть кому возвысить голос даже выйти на акции протеста. Власть может на время выпасть из апатии и наказать виновных ради поднятия собственного авторитета. Тем более, незадолго до выборов. Но это будет типичной разовой показушной акцией, не меняющей ничего в принципе. Наркоманы и мажорные и стритрейсеры продолжат безнаказанно давить нищебродов, а князьки на местах – покрывать преступления родственничков и убивать в случае острой необходимости.

Что-то начнёт меняться на Украине только когда убийцы и их кураторы ответят за массовую гибель людей на Евромайдане, за пепел Одессы и Мариуполя. Для начала.