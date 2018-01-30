30.01.2018, Киев, Семен Дорошенко

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ЧП в Кировограде: из-за аварии в котельной 300 домов остались без тепла

Сегодня, 30 января, из-за порыва теплосети остановилась Юго-Западная котельная ГП «Кировогрaдтепло», которaя является крупнейшей в городе. В связи с приостановкой работы Юго-Западной котельной прекращена подача тепла в 310 жилых домов, 10 дошкольных учебных заведений, 6 общеобразовательных школ, 7 учреждений здравоохранения, двух профессионально-технических училищ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом сообщила пресс-служба городского совета.

«Сегодня в Кропивницком произошел порыв магистральной теплосети диаметром 800 миллиметров ТК №7 от Юго-Западной котельной ГП «Кировоградтепло» по проспекту Промышленному, 8. Порыв на магистральной сети теплоснабжения Юго-Западной котельной планируют ликвидировать уже сегодня», — сообщили в пресс-службе.