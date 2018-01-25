25.01.2018, Киев, Семен Дорошенко

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В порту под Одессой среди бела дня обвалился устаревший причал

В порту Южный под Одессой, в районе терминала Cargill обрушился один из причалов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом сообщает сайт города Одессы.

По предварительным данным, причиной обвала могло стать использование устаревшей технологии проведения дноуглубительных работ.

Экспертиза должна сделать окончательные выводы о причинах, размере ущерба и возможных будущих последствиях. Однако уже сейчас можно констатировать, что обрушение причала нарушило и логистику перевалку грузов через порт.

О сроках восстановительных работ в руководстве порта не сообщают.