25.01.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Общество, Одесса, Происшествия, Скандал, Украина

В порту под Одессой среди бела дня обвалился устаревший причал


В порту Южный под Одессой, в районе терминала Cargill обрушился один из причалов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом сообщает сайт города Одессы.

По предварительным данным, причиной обвала могло стать использование устаревшей технологии проведения дноуглубительных работ.

Экспертиза должна сделать окончательные выводы о причинах, размере ущерба и возможных будущих последствиях. Однако уже сейчас можно констатировать, что обрушение причала нарушило и логистику перевалку грузов через порт.

О сроках восстановительных работ в руководстве порта не сообщают.

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