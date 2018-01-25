25.01.2018, Киев, Семен Дорошенко
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В порту под Одессой среди бела дня обвалился устаревший причал
В порту Южный под Одессой, в районе терминала Cargill обрушился один из причалов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Об этом сообщает сайт города Одессы.
По предварительным данным, причиной обвала могло стать использование устаревшей технологии проведения дноуглубительных работ.
Экспертиза должна сделать окончательные выводы о причинах, размере ущерба и возможных будущих последствиях. Однако уже сейчас можно констатировать, что обрушение причала нарушило и логистику перевалку грузов через порт.
О сроках восстановительных работ в руководстве порта не сообщают.
Метки: обрушение, Одесса, Порт Южный, ЧП
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16:42 25 январяПодполковник украинской полиции крышевал воров на киевском вокзале
16:23 25 январяДокумент: украинские военные в зоне «АТО» отказываются продлевать контракты с ВСУ
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13:18 25 январяОмбудсмен заявила о бесчинствах украинских силовиков
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13:01 25 январяПорошенко потребовал от журналистки снять вышиванку
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11:36 25 января25 ополченцев ДНР остановили прорыв 1500 украинских солдат
11:28 25 января«Мы все простим власти, если разрешит нам грабить энергокомпании» — Корчинский
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15:39 25 январяДонбасс требует от Украины выдать политзаключенных – граждан России
14:52 25 январяМИД РФ: Признание республик окончательное и пересмотру не подлежит
14:20 25 январяЧубаров в шоке: Русские получили от СБУ все досье на меджлисовцев
12:55 25 январяНа украинском ТВ обещают: Жители Крыма будут черпать горе полными руками
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