14.01.2018, Москва, Александр Ростовцев

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Что будет делать мужик, когда грянет «Гром»?

С самого начала обретения т.н. «незалежности» самостийные украинские элитки не оставляют надежды заполучить комплекс оперативно-тактических ракет собственного производства. Несмотря на богатый оборонно-промышленный потенциал, доставшийся Неньке от СССР, на её территории не было КБ и НИИ, специализацией которых являлось бы конструирование и обслуживание ОТРК.

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Отсюда, в частности, вытекала и проблема с доставшимися Украине комплексами «Точка-У» (более дальнобойные комплексы «Ока» попали под Договор о РСМД и были вывезены в Россию на демонтаж). Дело в том, что полностью собранная «точка» могла храниться на складе ракетно-артиллерийского вооружения 10 лет, после чего ракета должна была в обязательном порядке пройти регламентное обслуживание представителями завода-изготовителя для продления ресурса. Вот только после распада СССР заводы-производители остались в Воткинске (Россия) и Петропавловске (Казахстан), а на складах РАВ находились «точки» различного срока выпуска.

Кроме того, ВСУ не очень устраивала дальность ОТРК «Точка-У», равная 120 км. Украине, принявшей в качестве военной доктрины тезис «наиболее вероятная война может быть только с москалями», положение дел с ракетным вооружением устраивать не могло. Постсоветские элитарии имели региональные амбиции и собирались «отсель грозить мы будем шведу» непосредственно с Банковой.

Как известно, из амбициозных проектов ОТР «Борисфен» и «Сапсан» не вышло ничего – дальше чертежей дело не продвинулось. Но с началом «украино-российской войны» ракетные амбиции Киева вновь обострились. Тратить «точки» на объекты ЛДНР ВСУ больше не в состоянии – это и дорого, и, по некоторым данным, на вооружении осталось не более десятка старых советских ракетных комплексов.

Тем не менее, находясь под впечатлением от натовских истерик, вспыхивающих каждый раз от обещания руководства РФ разместить «искандеры» в Калининградской области, украинские «ястребы» тоже хотят получить в свои засаленные лапы похожую игрушку.

В последнее время со стороны отставных украинских генералов всё чаще раздаются откровенные угрозы подвергнуть ракетной атаке строящийся мост через Керченский пролив и даже рассуждения о досягаемости Москвы новыми украинскими ракетами «Гром-2», что, по их мнению, должно подтолкнуть Кремль к уступкам по Крыму и ЛДНР.

Безответственные лица из медийных болтунов, близких к украинскому Минобороны близки к эйфории: по их мнению, Украине почти удалось запугать Кремль, поиграв ракетными мускулами. В интернете даже появились карты пограничных областей Украины с Россией с прикидками – в каких точках Сумской или Черниговской областей надо установить боевые ракеты, чтобы они гарантированно достигли Москвы.

И в самом деле, украинское ТВ и ряд всевозможных «экспертов» развели трескотню вокруг ОТРК «Гром-2», который называют то «не имеющим аналогов», то «прямым конкурентом» российского «Искандера». В пропагандистcких роликах, правда, всё больше мелькают фото «Искандер-М», но в последнее время картинка меняется на кадры нового украинского мобильного комплекса, который пока что является не более чем муляжом на колёсной базе КрАЗ.

Что за «Гром-2» такой и откуда он такой выискался?

Украинская сторона утверждает, что новый ОТРК был разработан ещё в 2005 году, и только сейчас дело дошло до испытаний, но в эту легенду не верится совершенно, памятуя историю с «борисфенами» и «сапсанами»,

оставшимися в чертежах.

Появление у свидомых нового ОТРК носит мутный характер. По некоторым данным, укры, не имеющие опыта разработки и конструирования ракет средней и малой дальности, могли получить критически важные технологии по обмену с Китаем, заинтересованным в приобретении некоторых советских танковых и авиационных секретов. В этом свете становится понятна возня вокруг архива концерна «Антонов» и харьковского КБМ им. Морозова.

Есть версия, что Украина предложила КНР кое-что из советских наработок КБ Антонова и, по некоторым данным, разработки секретного советского танка «Молот» со 152 мм орудием, получив взамен чертежи и спецификации ОТРК «Дунфэн-15», стоящего на вооружении НОАК с 1989 года.

Правда это или нет – неизвестно, но если исходить из того, с какой силой в Киеве вновь принялись бряцать оружием, ракетные дела у свидомых явно пошли в гору.

И даже с портфелем чертежей «Дунфэн-15» послемайданная Украина находится не в том состоянии, чтобы вытянуть этот достаточно сложный и

дорогостоящий проект. Выясняется, что спонсором украинских ОТРК выступает Саудовская Аравия, у которой не сложилась судьба с закупками «Искандер-Э» и ему подобных передовых систем. Саудиты тешат себя надеждами, что украинский военпром сможет не только разработать ОТРК, но и на первых порах производить для них «Гром-2».

Прочие детали ракетной сделки циничных бандер с ваххабитами неизвестны.

Главными исполнителями ракет для «Гром-2» выступают два крупных оборонных предприятия Украины – ГКБ «Южное» из Днепропетровска и Павлоградский химический завод. «Южное» имеет опыт проектирования баллистических и космических ракет с двигателями, тогда как ПХЗ занимается производством твёрдого топлива для ракет украинской ПВО и вундервафли под названием «Ольха».

По официальным данным ракета ОТРК «Гром-2» сможет поражать цели на дистанции до 280 км. Однако украинская сторона утверждает, что это ограничение касается экспортного варианта ракет, тогда как ракеты для ВСУ не будут иметь экспортного ограничения по дальности, обладая дальнобойностью в 480 – 500 км, что сравнимо с ТТХ «Искандер-М». Усердно подчёркивается, что Украине удалось создать замкнутый цикл производства ОТР.

Однако, заявить – не значит сделать и достичь. РДТТ «Гром-2» прошёл всего два огневых испытания, причём во время второго двигатель разорвало в клочья даже несмотря на то, что украинские ракетчики стараются следовать мировым течениям в ракетостроении и двигатель строить не по-старинке, а в композитном коконе.

Украинский военпром хвалится, что способен предоставить «громам» кое-какие компоненты системы управления и наведения. Это, в частности, предприятие «Арсенал», некогда поставлявшее лазерные гироскопы собственной разработки для первых «искандеров». Основные работы по системам наведения для «громов» ведёт известное объединение «Хартрон», закупившее компоненты как у «Арсенала», так и у одной из латвийских фирм.

Некоторые наблюдатели полагают, что украинские ракетчики сделали замах куда круче – на советскую ОТР «Ока», которая несла в два раза больше взрывчатки и умела достигать космоса (высоты 120 км) в верхней части траектории. По самым оптимистическим прогнозам на доводку «громов» уйдёт не менее 5 – 6 лет, хотя украинские вчэные угрожают уже через два года поставить комплекс на вооружение, что выглядит утопией.

С «дунфэном» или нет, украинский военпром взялся рубить дерево не по себе. И главная сложность заключается не только в отсутствии опыта и профильных производств, сколько в кадровом голоде в стремительно деградирующей системе с разваливающейся на глазах промышленностью. Мало располагать папкой документов, саудовскими деньгами, набором конструктора и мешком амбиций. Не видно главного – того, что позволило северокорейцам создать собственный ракетный щит, с которым уже сегодня приходится считаться США – государственного подхода к науке и производству.

Строить современные оперативно-тактические ракетные комплексы умеют очень немногие страны и в их списке отсутствуют некоторые члены ядерного клуба и даже страны – витрины высоких технологий.

Возможно, через несколько лет украинские ракетчики сумеют создать тактический ракетный комплекс, приближенный или даже несколько превосходящий по ТТХ «Точка-У», но есть большие сомнения, что им удастся близко подползти к боевым возможностям «Искандера» или «Оки». Причём, главным скептиком выступает Главный конструктор КБ Машиностроения, где создавался «Искандер», Валерий Кашин.

Возможно, с помощью денег саудитов и посторонней помощью украинским ракетчикам удастся преодолеть детские болезни двигателей «громов» и подобрать компоненты ракетного топлива. На видео удачного огневого испытания видно, что режим горения твёрдого топлива далёк от нормы. Возможно даже, что украинским ракетчикам рано или поздно повезёт создать неплохую ракету с предсказуемой баллистической траекторией полёта. Вот только вряд ли кто-то поделился с ними секретами, как ОТР надо обманывать системы фронтовых и объектных ПВО, противостоять заградительным помехам и совершать непредвиденные для противника маневры в полёте, сохраняя точность наведения на цель.

Одно можно сказать однозначно: полигоном для отработки точности новых украинских ракет станут объекты на территории ЛДНР. И, что ещё хуже, новая граната в лапах сделает свидомую обезьяну ещё более агрессивной и непредсказуемой.