24.12.2017, Киев, Максим Карпенко

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Что-то чувствуют: Тука заявил, что «ваты» в Киеве не меньше, чем в Донбассе

Сторонники идеи отказа от Донбасса из-за пророссийски настроенного населения забывают, что «ватных» избирателей немало даже в Киеве. Об этом в эфире ток-шоу «Народ против» заявил замминистра по делам «оккупированных территорий» Георгий Тука, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не понимаю, что мы за такая стойкая нация, что мы боимся, что нашу судьбу могут решить 2-3 миллиона дополнительных голосов. Чего мы тогда стоим. Во-вторых, я скажу еще одно — может быть, вы будете разочарованы, но «ваты», как и «вышиваты», у нас в Киеве не меньше, чем на Луганщине», — заявил Тука.