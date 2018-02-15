15.02.2018, Симферополь, Михаил Рябов

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Что творят «оккупанты»: Строительство нового главного аэропорта Крыма вышло на финишную прямую

Строительство нового терминала главных воздушных ворот Крыма в Симферополе вышло на финишную прямую, — соответствующие фотоснимки опубликовал пресс-секретарь аэропорта Игорь Лаптев. Напомним, что обновленный аэропорт должен начать работу перед стартом курортного сезона-2018.

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