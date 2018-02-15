15.02.2018, Симферополь, Михаил Рябов
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Что творят «оккупанты»: Строительство нового главного аэропорта Крыма вышло на финишную прямую
Строительство нового терминала главных воздушных ворот Крыма в Симферополе вышло на финишную прямую, — соответствующие фотоснимки опубликовал пресс-секретарь аэропорта Игорь Лаптев. Напомним, что обновленный аэропорт должен начать работу перед стартом курортного сезона-2018.
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Метки: Аэропорт Симферополя
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23:14 15 февраляЧто творят «оккупанты»: Строительство нового главного аэропорта Крыма вышло на финишную прямую
23:06 15 февраляУкраина сорвала переговоры по новому обмену пленными
22:51 15 февраляНа это можно смотреть бесконечно: Появилась запись разгона нациков в Киеве
22:44 15 февраляБеглый либерал Бабченко: Отделяться может Шотландия, но не Донбасс
22:34 15 февраляПольша готова оттяпать первые три области Украины
21:27 15 февраляПоляка, оставившего свою украинскую батрачку умирать от инсульта, заставили оплатить ее лечение
21:19 15 февраляМВФ подгоняет Украину: нужно быстрее начинать распродажу активов энергетики
21:12 15 февраляПо самую Европу: на Украине кошмарят fm-радиостанцию за русский язык в эфире
20:51 15 февраляНа украинские дороги высыпали 60 тысяч тонн соли
20:48 15 февраляКиево-Печерская Лавра обратилась к Порошенко за защитой от Правого сектора и С14
20:40 15 февраляУ Кличко ввели новые льготы для «героев майдана»
20:29 15 февраляУкраина экспортирует в Россию хищных клещей, а в Японию — пауков
20:00 15 февраляВ Польше предрекают «большую войну» Украины с Россией
19:45 15 февраляМы не хунта, мы демократически восстановили власть в Украине – Турчинов
19:32 15 февраляЗрада: поезд Киев-Москва стал самым прибыльным на Украине
19:24 15 февраляПольский эксперт вылетел из студии НТВ за коммунизм
19:12 15 февраляРоссия вступилась в ОБСЕ за опального украинского редактора
18:52 15 февраляТурчинов признался, что «Стена» Яценюка не защитит от России
18:40 15 февраляВ ДНР прокомментировали расстрел солдатами ВСУ четырёх украинских морпехов
18:35 15 февраляМИД РФ возложил ответственность за ситуацию в Донбассе на Украину
18:19 15 февраляГосподь на Майдане защищал Турчинова, а не простых украинцев
18:12 15 февраляТурчинов в суде: «коктейли Молотова» на Майдане бросал украинский народ, я тут ни при чем
17:47 15 февраляТурчинов заявил, что в сдаче Крыма виноват «предатель Янукович»
17:46 15 февраляУкраинские националисты сорвали конференцию венгров Закарпатья
17:16 15 февраляЛьвовским бандеровцам даже Вятрович не указ: кувалдами разбит Монумент победителям над нацизмом
17:04 15 февраляМэра Одессы отпустили на поруки депутата от БПП. Под судом — драка и два огнестрельных ранения
16:47 15 февраляРоссия попросила ОБСЕ о защите от украинских националистов
16:42 15 февраляНа Луганщине украинские спецслужбы воюют с представителями общественных движений
16:25 15 февраляТаруту «угостили» «коктейлем Молотова» после отказа поддержать Хорватский сценарий
16:20 15 февраляУ Авакова подсчитали, сколько преступлений на Украине совершили граждане России
16:08 15 февраляМИД РФ: под обстрелом США в Сирии погибло не более пяти россиян
15:51 15 февраляНа Прикарпатье неудачно пытались взорвать дом Бандеры
15:43 15 февраляЛьвовские сурки почуяли «русскую весну»
15:40 15 февраляВ Киеве уже хотят напрямую договариваться с Донбассом
15:35 15 февраляСовбез Украины раскрыл сведения о десантной операции против Крыма
15:31 15 февраляГипотетическое возвращение Донбасса смертельно опасно для украинских националистов
15:21 15 февраляЧлен украинского Совбеза: Путин сделал нам предложение как последним лохам
15:13 15 февраляУкраина продолжает пробивать антисемитское и русофобское дно
14:54 15 февраляУкраина планирует использовать Крымский мост для похода на Кубань
14:45 15 февраляПоляки угрожают после Бандеры взяться за Богдана Хмельницкого
14:36 15 февраляНикто на Украине не допустит возвращения Донбасса до выборов
14:27 15 февраля«Сука, на колени!» — генерал ВСУ заявил, что был избит «жирными русскими десантниками с битами»
14:09 15 февраляВ тылу ВСУ вспыхнул шахтерский бунт
13:59 15 февраляЮлии Тимошенко выдвинуто обвинение в работе на Кремль
13:41 15 февраляСкандал: Два ВСУшника расстреляли своих сослуживцев-морпехов
13:27 15 февраляВ Киеве радикалы атаковали польское консульство
13:22 15 февраляНапомним врагам идейную мощь — наци объявили поход на Закарпатье
13:09 15 февраляПлохие новости для Киева: У ЛДНР появилось высокоточное оружие
12:58 15 февраляЗадержан боевик АТО, подозреваемый в тройном убийстве
12:46 15 февраляУкраинский генерал в потере Крыма винит… Сочинскую олимпиаду
12:24 15 февраляЗапад пытается прощупать пределы гибкости России
12:17 15 февраляУкраинские гитлеровцы отметились скандальной выходкой в Галичине
12:10 15 февраляОружейники ДНР удивили новой разработкой
11:52 15 февраляШокирующие подробности обстрела ВСУ школы-интерната
11:41 15 февраляВ ЕС предложили Киеву и Москве самим решить вопрос Крыма
23:14 15 февраляЧто творят «оккупанты»: Строительство нового главного аэропорта Крыма вышло на финишную прямую
17:47 15 февраляТурчинов заявил, что в сдаче Крыма виноват «предатель Янукович»
15:35 15 февраляСовбез Украины раскрыл сведения о десантной операции против Крыма
15:21 15 февраляЧлен украинского Совбеза: Путин сделал нам предложение как последним лохам
14:54 15 февраляУкраина планирует использовать Крымский мост для похода на Кубань
14:27 15 февраля«Сука, на колени!» — генерал ВСУ заявил, что был избит «жирными русскими десантниками с битами»
12:46 15 февраляУкраинский генерал в потере Крыма винит… Сочинскую олимпиаду
11:41 15 февраляВ ЕС предложили Киеву и Москве самим решить вопрос Крыма
9:42 15 февраляУкраина смирилась с потерей Крыма и Донбасса
1:23 15 февраляАнгличане запустили фальшивку о «подвиге» против Черноморского флота
23:10 14 февраляНас ненавидит Минстець! «ПолитНавигатору» — четыре года
16:20 14 февраляРоссийский перебежчик на суде в Киеве подтвердил, что Украина сама отказалась бороться за Крым
14:26 14 февраляВертолет Путина совершил жесткую посадку — показания предателя, бежавшего на Украину
11:20 14 февраляДень Валентина в Крыму признали нетрадиционным
0:03 14 февраляПогребинский: Украинский кризис начался не с Крыма, а с беспредела майданщиков
11:29 13 февраляСоратники лидера «Русского блока» вышли на одиночные пикеты
11:28 13 февраляЦифровой прорыв Крыма
0:11 13 февраляО бедных украинских диверсантах замолвите слово
23:03 12 февраля«Это плевок в лицо Украины!» — Янина Соколовская устроила антироссийскую истерику
14:56 12 февраляУкраинские шпионы в Крыму работают на подхвате у ЦРУ
13:30 12 февраляФСБ оказалась на высоте
13:13 12 февраляВ Крыму провалился очередной украинский шпион
20:11 11 февраляРоссия нанесла в Крыму упреждающий удар
10:33 11 февраляНа киевском ТВ уже обсуждают окончательный развал Украины
14:03 10 февраляЛьвовский телеведущий: Крым и Донбасс не нужны Украине
13:46 10 февраля«Украинство в Крыму будет всегда в жалком положении, меджлисовцы не вернутся»
20:16 9 февраляРоссии мстят за Крым и Севастополь в Корее
14:18 9 февраляЭкс-боевик АТО: В такую Украину Крым и Донбасс возвращать нельзя
10:55 9 февраляКрымская действительность порвала шаблоны западной пропаганды
10:36 9 февраляГордон продолжает разоблачать бывших соратников по Майдану
10:25 9 февраляВ Киеве признали, что от Крыма отказались добровольно
9:46 9 февраляВ Германии шокировали Киев новым предложением по Крыму
9:16 9 февраляВсплыла очередная зрада Турчинова
22:12 8 февраляВ Германии предложили открыть прямое авиасообщение с российским Крымом
21:37 8 февраляНемецкий депутат: В Крыму нет никакой «российской оккупации»
20:37 8 февраляВ Раде решили поговорить о «незаконных раскопках в Крыму». Шухевич — против
15:54 8 февраляПравительство Севастополя заплатит Петру Порошенко
10:40 8 февраляСуд над Януковичем неожиданно превратился в сбор доказательств по обвинению майданщиков
10:03 8 февраляУкраинский военачальник жалуется, что ему не дали бомбить Крым
9:56 8 февраляВ Киеве ошарашены массовым переходом украинских моряков на сторону РФ
16:58 7 февраляУ морпехов Черноморского флота — учения по борьбе с вражескими ДРГ
14:18 7 февраляВ Раде запугивают журналистов, которые хотят приехать в Крым на выборы
13:22 7 февраляНа Украине паника: Запад не сможет проигнорировать голосование Путина в Крыму
13:15 7 февраляЯценюк в США обсуждает, как сорвать выборы в российском Крыму
11:00 7 февраляНа Украине новый скандал — всплыл документ о причинах позорного бегства ВСУ из Крыма
10:51 7 февраляМорду уже не бьют. Польский политолог безнаказанно оскорбил крымчан на федеральном канале
10:37 7 февраляИз-за возможного решения Путина на Украине ожидается очередная истерика
23:37 6 февраляГенерал СБУ: Жителей Крыма и Донбасса прогоним через фильтрационные заведения
15:39 6 февраляПрощай, Украина: Начался запуск первой ТЭС, обеспечивающей энергонезависимость Крыма
15:25 6 февраляВ Москве пройдут пикеты в поддержку заключенного героя Русской весны
9:58 6 февраляНемецкие политики проигнорировали угрозы посла Украины в Германии
21:42 5 февраляНа Украине возбудили дело по факту визита немецких депутатов в Крым
19:12 5 февраляБелорусская парламентская партия высказалась за признание Крыма российским
13:03 5 февраляНа украинском ТВ рассказали, как в Крыму майданщики наложили в штаны
12:33 5 февраляСтроительство Крымского моста близится к завершению
23:06 15 февраляУкраина сорвала переговоры по новому обмену пленными
22:44 15 февраляБеглый либерал Бабченко: Отделяться может Шотландия, но не Донбасс
18:40 15 февраляВ ДНР прокомментировали расстрел солдатами ВСУ четырёх украинских морпехов
18:35 15 февраляМИД РФ возложил ответственность за ситуацию в Донбассе на Украину
16:42 15 февраляНа Луганщине украинские спецслужбы воюют с представителями общественных движений
16:25 15 февраляТаруту «угостили» «коктейлем Молотова» после отказа поддержать Хорватский сценарий
15:40 15 февраляВ Киеве уже хотят напрямую договариваться с Донбассом
15:31 15 февраляГипотетическое возвращение Донбасса смертельно опасно для украинских националистов
14:36 15 февраляНикто на Украине не допустит возвращения Донбасса до выборов
14:09 15 февраляВ тылу ВСУ вспыхнул шахтерский бунт
13:59 15 февраляЮлии Тимошенко выдвинуто обвинение в работе на Кремль
13:09 15 февраляПлохие новости для Киева: У ЛДНР появилось высокоточное оружие
12:24 15 февраляЗапад пытается прощупать пределы гибкости России
12:10 15 февраляОружейники ДНР удивили новой разработкой
11:52 15 февраляШокирующие подробности обстрела ВСУ школы-интерната
11:25 15 февраляУкраинский снайпер в очередной раз похвастался убийством человека
11:19 15 февраляВ Брянке с ужасом вспоминают зверства «Айдара»
10:49 15 февраляПорошенко пытается втиснуться между Сурковым и Волкером
9:42 15 февраляУкраина смирилась с потерей Крыма и Донбасса
23:10 14 февраляНас ненавидит Минстець! «ПолитНавигатору» — четыре года
22:52 14 февраляКлимкину устроят взбучку в Минске
20:22 14 февраляПитерская полиция хочет выдать волонтера ДНР из партии Лимонова на расправу Украине
20:12 14 февраляВ переговорном процессе Киев никого не слышит, кроме себя — позиция представителей ДНР
19:51 14 февраляМИД ДНР: Киев сознательно тормозит переговорный процесс и накаляет переговорную ситуацию
15:47 14 февраляНа Донбассе ВСУ минируют территории вокруг посёлков
15:18 14 февраляВ Донбассе ВСУ нанесли удар по школе с детьми
14:44 14 февраляВ новом году ВСУ начали обострять ситуацию в Донбассе
14:01 14 февраляТука признал, что миротворцы ООН не будут воевать за Украину в Донбассе
11:54 14 февраляВерховная Рада не позволит миротворцам зайти в Донбасс
10:03 14 февраляВ Transparency International Ukraine признали, что жители ЛДНР шли в ополчение добровольно
9:33 14 февраляСавченко заявила, что больше не пойдет как баран на бойню
0:40 14 февраляЭксперт ООН: Процесс введения миротворцев в Донбасс растянется на долгие годы
23:18 13 февраляИстерика в Киеве: Потери в Донбассе велики, нужно усилить обстрелы
22:43 13 февраляБлицкриг в Донбассе невозможен: Прозрение экс-боевика АТО
22:10 13 февраляСтало известно, кого Запад хочет поставить во главе миротворцев на Донбассе
19:42 13 февраляЕвропа разрешила: жителям ЛДНР можно забыть о пенсиях от Украины
19:28 13 февраляВСУ на передовой «АТО» заменили 2 000 националистов
18:55 13 февраляУ Тимошенко хотят ввести на Донбасс шведских или финских миротворцев
17:00 13 февраляПосле неудачной атаки на ЛНР, диверсанты из ВСУ бежали, бросив своих погибших товарищей
16:35 13 февраляДонбасс оказался самым безопасным от криминала регионом Украины
15:59 13 февраляУкраина готовится к атаке, ее солдаты не хуже россиян — военный эксперт
15:50 13 февраляВ Москве обсуждают западную идею о численности миротворцев на Донбассе
15:37 13 февраляЭксперт предложил ЛДНР рыть боевые тоннели
14:49 13 февраляВ Киеве признали, что беженцы из Донбасса не поддерживают украинскую власть
14:42 13 февраляГоре-полководец Турчинов передвинул линию фронта до Краматорска
14:29 13 февраляМатериалы по украинским военным преступникам пошли в Гаагский трибунал
13:29 13 февраляУкраина объявила, что ВСУ серьезно продвинулись за линию разграничения
11:08 13 февраляУкраинские добробаты бросают в новую мясорубку
10:57 13 февраляВСУ понесли очередные потери
10:06 13 февраляВСУ открыли огонь по ОБСЕ
8:13 13 февраляВ ЛНР из пулеметов покрошили украинскую ДРГ
23:52 12 февраляЮго-Восток не доверяет «Оппоблоку»
22:44 12 февраляГермания ввела первые санкции против Украины
22:15 12 февраляБандеровцы сокрушаются: Нет единства для зачистки Донбасса по хорватскому сценарию
22:03 12 февраляВ Киеве паника: Россия обыграла с идеей миротворцев в Донбассе
23:06 15 февраляУкраина сорвала переговоры по новому обмену пленными
22:51 15 февраляНа это можно смотреть бесконечно: Появилась запись разгона нациков в Киеве
22:44 15 февраляБеглый либерал Бабченко: Отделяться может Шотландия, но не Донбасс
22:34 15 февраляПольша готова оттяпать первые три области Украины
21:27 15 февраляПоляка, оставившего свою украинскую батрачку умирать от инсульта, заставили оплатить ее лечение
21:19 15 февраляМВФ подгоняет Украину: нужно быстрее начинать распродажу активов энергетики
21:12 15 февраляПо самую Европу: на Украине кошмарят fm-радиостанцию за русский язык в эфире
20:51 15 февраляНа украинские дороги высыпали 60 тысяч тонн соли
20:48 15 февраляКиево-Печерская Лавра обратилась к Порошенко за защитой от Правого сектора и С14
20:40 15 февраляУ Кличко ввели новые льготы для «героев майдана»
20:29 15 февраляУкраина экспортирует в Россию хищных клещей, а в Японию — пауков
20:00 15 февраляВ Польше предрекают «большую войну» Украины с Россией
19:45 15 февраляМы не хунта, мы демократически восстановили власть в Украине – Турчинов
19:32 15 февраляЗрада: поезд Киев-Москва стал самым прибыльным на Украине
19:24 15 февраляПольский эксперт вылетел из студии НТВ за коммунизм
19:12 15 февраляРоссия вступилась в ОБСЕ за опального украинского редактора
18:52 15 февраляТурчинов признался, что «Стена» Яценюка не защитит от России
18:40 15 февраляВ ДНР прокомментировали расстрел солдатами ВСУ четырёх украинских морпехов
18:35 15 февраляМИД РФ возложил ответственность за ситуацию в Донбассе на Украину
18:19 15 февраляГосподь на Майдане защищал Турчинова, а не простых украинцев
18:12 15 февраляТурчинов в суде: «коктейли Молотова» на Майдане бросал украинский народ, я тут ни при чем
17:47 15 февраляТурчинов заявил, что в сдаче Крыма виноват «предатель Янукович»
17:46 15 февраляУкраинские националисты сорвали конференцию венгров Закарпатья
17:16 15 февраляЛьвовским бандеровцам даже Вятрович не указ: кувалдами разбит Монумент победителям над нацизмом
17:04 15 февраляМэра Одессы отпустили на поруки депутата от БПП. Под судом — драка и два огнестрельных ранения
16:47 15 февраляРоссия попросила ОБСЕ о защите от украинских националистов
16:42 15 февраляНа Луганщине украинские спецслужбы воюют с представителями общественных движений
16:25 15 февраляТаруту «угостили» «коктейлем Молотова» после отказа поддержать Хорватский сценарий
16:20 15 февраляУ Авакова подсчитали, сколько преступлений на Украине совершили граждане России
16:08 15 февраляМИД РФ: под обстрелом США в Сирии погибло не более пяти россиян
15:51 15 февраляНа Прикарпатье неудачно пытались взорвать дом Бандеры
15:43 15 февраляЛьвовские сурки почуяли «русскую весну»
15:40 15 февраляВ Киеве уже хотят напрямую договариваться с Донбассом
15:35 15 февраляСовбез Украины раскрыл сведения о десантной операции против Крыма
15:31 15 февраляГипотетическое возвращение Донбасса смертельно опасно для украинских националистов
15:21 15 февраляЧлен украинского Совбеза: Путин сделал нам предложение как последним лохам
15:13 15 февраляУкраина продолжает пробивать антисемитское и русофобское дно
14:54 15 февраляУкраина планирует использовать Крымский мост для похода на Кубань
14:45 15 февраляПоляки угрожают после Бандеры взяться за Богдана Хмельницкого
14:36 15 февраляНикто на Украине не допустит возвращения Донбасса до выборов
14:27 15 февраля«Сука, на колени!» — генерал ВСУ заявил, что был избит «жирными русскими десантниками с битами»
14:09 15 февраляВ тылу ВСУ вспыхнул шахтерский бунт
13:59 15 февраляЮлии Тимошенко выдвинуто обвинение в работе на Кремль
13:41 15 февраляСкандал: Два ВСУшника расстреляли своих сослуживцев-морпехов
13:27 15 февраляВ Киеве радикалы атаковали польское консульство
13:22 15 февраляНапомним врагам идейную мощь — наци объявили поход на Закарпатье
13:09 15 февраляПлохие новости для Киева: У ЛДНР появилось высокоточное оружие
12:58 15 февраляЗадержан боевик АТО, подозреваемый в тройном убийстве
12:46 15 февраляУкраинский генерал в потере Крыма винит… Сочинскую олимпиаду
12:24 15 февраляЗапад пытается прощупать пределы гибкости России
12:17 15 февраляУкраинские гитлеровцы отметились скандальной выходкой в Галичине
11:52 15 февраляШокирующие подробности обстрела ВСУ школы-интерната
11:41 15 февраляВ ЕС предложили Киеву и Москве самим решить вопрос Крыма
11:25 15 февраляУкраинский снайпер в очередной раз похвастался убийством человека
11:19 15 февраляВ Брянке с ужасом вспоминают зверства «Айдара»
23:14 15 февраляЧто творят «оккупанты»: Строительство нового главного аэропорта Крыма вышло на финишную прямую
20:00 15 февраляВ Польше предрекают «большую войну» Украины с Россией
19:24 15 февраляПольский эксперт вылетел из студии НТВ за коммунизм
19:12 15 февраляРоссия вступилась в ОБСЕ за опального украинского редактора
18:52 15 февраляТурчинов признался, что «Стена» Яценюка не защитит от России
18:35 15 февраляМИД РФ возложил ответственность за ситуацию в Донбассе на Украину
17:47 15 февраляТурчинов заявил, что в сдаче Крыма виноват «предатель Янукович»
16:47 15 февраляРоссия попросила ОБСЕ о защите от украинских националистов
16:20 15 февраляУ Авакова подсчитали, сколько преступлений на Украине совершили граждане России
16:08 15 февраляМИД РФ: под обстрелом США в Сирии погибло не более пяти россиян
15:35 15 февраляСовбез Украины раскрыл сведения о десантной операции против Крыма
15:21 15 февраляЧлен украинского Совбеза: Путин сделал нам предложение как последним лохам
12:46 15 февраляУкраинский генерал в потере Крыма винит… Сочинскую олимпиаду
11:41 15 февраляВ ЕС предложили Киеву и Москве самим решить вопрос Крыма
9:36 15 февраляЧВК Вагнера в Сирии. Ихтаместь, или…
7:54 15 февраляПосле статьи Суркова в Киеве признали Украину отсталым хутором
1:23 15 февраляАнгличане запустили фальшивку о «подвиге» против Черноморского флота
23:10 14 февраляНас ненавидит Минстець! «ПолитНавигатору» — четыре года
20:54 14 февраляРазвитие туризма: по доносу в СБУ в отеле на Прикарпатье запретили трансляцию российского ТВ
20:22 14 февраляПитерская полиция хочет выдать волонтера ДНР из партии Лимонова на расправу Украине
17:16 14 февраляНа Украине запретили отпечатанную в Крыму детскую книгу о кругосветном путешествии
16:20 14 февраляРоссийский перебежчик на суде в Киеве подтвердил, что Украина сама отказалась бороться за Крым
14:26 14 февраляВертолет Путина совершил жесткую посадку — показания предателя, бежавшего на Украину
13:03 14 февраляПорошенко пообещал Путину помочь
12:32 14 февраляНа Украине выдвинули унизительное условие российским артистам
10:58 14 февраляВ Ломоносовском районе Москвы наступила Украина
10:40 14 февраляПорошенко решился на звонок Путину
0:03 14 февраляПогребинский: Украинский кризис начался не с Крыма, а с беспредела майданщиков
21:06 13 февраляRoshen проиграл «Красному октябрю» в Евросуде дело о карамельках
20:43 13 февраляНа Украине запретили «ожидание неизбежного»
16:07 13 февраля«Зажравшейся российской олигархии» предложили прекратить торговлю с Украиной
12:23 13 февраляВ ЕС обнаружили врага страшней, чем Россия
11:29 13 февраляСоратники лидера «Русского блока» вышли на одиночные пикеты
10:44 13 февраляЕС торпедировал антироссийские санкции США
9:37 13 февраляСпасаясь от эпидемий, украинцы бегут в РФ, чтобы успеть сделать прививку
0:11 13 февраляО бедных украинских диверсантах замолвите слово
19:41 12 февраляУ Порошенко есть хитрый план, рассчитанный на год
16:38 12 февраляЭксперт назвал сценарии для Донбасса
16:20 12 февраляВопрос о миротворцах на Донбассе решится до осени, либо не решится вообще
16:14 12 февраляВолкер и Сурков ведут жесткие, но содержательные переговоры
14:56 12 февраляУкраинские шпионы в Крыму работают на подхвате у ЦРУ
13:30 12 февраляФСБ оказалась на высоте
13:21 12 февраляПодписчики Климкина сожалеют, что слишком мало россиян погибло в авиакатастрофе под Москвой
13:13 12 февраляВ Крыму провалился очередной украинский шпион
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