15.02.2018, Симферополь, Михаил Рябов
  1 736 просмотров
Крым, Россия, Туризм

Что творят «оккупанты»: Строительство нового главного аэропорта Крыма вышло на финишную прямую


Строительство нового терминала главных воздушных ворот Крыма в Симферополе вышло на финишную прямую, — соответствующие фотоснимки опубликовал пресс-секретарь аэропорта Игорь Лаптев. Напомним, что обновленный аэропорт должен начать работу перед стартом курортного сезона-2018.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Февраль 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть