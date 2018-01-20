20.01.2018, Киев, Валентин Филиппов

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«Что за глупости? Нам не нужны никакие десанты в Киеве!»

Экс-депутат Верховной Рады Василий Волга примерно год провел в Москве, после чего на три недели приехал на Украину. О настроениях в Киеве и провинции, перспективах режима Петра Порошенко, — лидер партии «Союз левых сил» рассказал обозревателю ПолитНавигатора Валентину Филиппову. Спор собеседников вызвало утверждение Владимира Жириновского о необходимости десанта на Киев для свержения националистов. Волга считает такой сценарий вредным — он уверяет, что украинцы способны «переболеть», и это уже происходит.

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Валентин Филиппов: Василий, здравствуйте, рад вас видеть.

Василий Волга: Добрый вечер, или день, или утро — когда вы это будете показывать, я очень рад видеть вас.

Валентин Филиппов: Когда бы мы это не показывали, всё равно всё зависит от того, когда зрители нажмут кнопку «Play».

Наш разговор совпал с принятием закона «о восстановлении суверенитета Украины над территориями Донбасса. Можно ли считать, что Верховная Рада этим законом всех несогласных со своей политикой граждан признала оккупантами?

Василий Волга: В соответствии с этим законом всех инакомыслящих, то есть, тех, кто думает не так, как хочется товарищам на Грушевского, на Банковой… так вот всех, кто мыслит не так, этот закон признал как минимум коллаборантами.

Самая мягкая форма – это коллаборанты, а так, — это оккупанты, пособники оккупантов.

То, что они сделали, трагично. Украинский парламент – это сборище идиотов, сегодня дали право президенту Порошенко применить Вооруженные силы без согласования с украинским парламентом против своего собственного народа на территории своей собственной страны.

Нет таких случаев голосования в государствах, считающих себя демократическими, где существует разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную ветви.

Есть резолюция Совбеза ООН «О мирном урегулировании», которая одобрила декларацию четырёх президентов, под которой, к слову сказать, подписался Порошенко. Она предполагала реализацию Минских соглашений. Миссия ОБСЕ действует в рамках реализации Минских соглашений. Украина сегодня сказала «Нам плевать, как вы там действуете». Вернее украинский парламент, я прошу прощения.

Сегодня так получилось, что я оказался с Жириновским Владимиром Вольфовичем в одной студии.

Он, без сомнения, прав в том, что этот шаг, который сегодня был сделан украинским парламентом – этот шаг перечеркивает саму возможность мирного урегулирования. Этот шаг иначе как предвестник крупномасштабных военных действий против Донбасса нельзя расценивать.

Но когда Владимир Вольфович предлагает действовать на упреждение, высадить десант в Киеве, всех захватить, Порошенко и остальных – ни в коем случае так действовать нельзя.

О чём я говорю? Я говорю о том, что в декабре месяце был проведён очень масштабный социологический опрос в Украине. Проводила «Деминициатива» и фонд Разумкова совместно. Они показали, что, на самом деле, 67% украинцев хотят мира, часть из них хочет мира путём компромисса, часть из них хочет мира любой ценой.

Валентин Филиппов: Но любой ценой – это может быть войной.

Василий Волга: Нет-нет, ну мы же понимаем, о чём мы говорим! Это люди, которые говорили: «Послушайте, прекратите всё. Начните переговоры с Донбассом. Делайте все что угодно. Если надо – проведите границу между нами и Донбассом, только пускай наши ребята не умирают в этой бессмысленной войне».

Валентин Филиппов: Так это что, 67% оккупантов уже внутри Киева что ли?

Василий Волга: Так точно. Вот это голосование, которое сегодня произошло, я вижу здесь очень много заинтересованных сторон.

Первая сторона, которая понимает, что очень скоро расплата – это Порошенко. Порошенко и вся его клика.

И для того, чтобы спасти себя, для того, чтобы оттянуть эту расплату, чтобы создать максимально мутную и опасную воду… Представьте себе, если сейчас начнется обострение на Донбассе, и украинская армия по команде Порошенко в соответствии с проголосованным законом пойдет в атаку…

Валентин Филиппов: И потерпит очередную победу.

Василий Волга: Я не хочу сейчас даже думать об этом потому, что будут гибнуть украинцы — и с одной, и с другой стороны. Будут гибнуть русские — и с одной, и с другой стороны. Я даже думать об этом не хочу.

Каждый человек, политик, кто угодно, пускай к чёртовой матери сегодня жертвует своими рейтингами, жертвует чем угодно, если ему удастся, если будет сдержано хоть на день вот это противостояние, — спасти хотя бы одну человеческую жизнь. Да не стоит ничего этого!

Ни шутки эти, Валентин, ни подстёбывания, чтобы не сказать по-другому, не стоит это того, что может сейчас случиться на востоке Украины.

И я, честно вам скажу, я жду, я очень сильно жду, вот я сижу и мониторю, как сейчас эти наши грёбанные партнёры европейские отреагируют на то, что произошло в Киеве.

В резолюции Совета безопасности, хочу Вам напомнить, упоминается декларация четырёх президентов. Где Порошенко, сучий сын, поставил свою подпись под тем, что он будет выполнять комплекс мер, предусмотренных Минскими соглашениями. И вот эта п…, и вот этот человек сейчас будет подписывать закон прямо противоположный. Как быть с этими подписями?

И вот мне интересно, Совбез ООН — они сейчас соберутся срочно на обсуждение того, что произошло в Киеве, или нет?

Валентин Филиппов: Нет.

Василий Волга: Вот-вот. Хотя я очень надеюсь на это, очень надеюсь. Я не верю, не хочу верить. Понимаете, у нас с вами только две альтернативы, Валентин. Тут шутки неуместны никакие. Две альтернативы. Альтернатива первая: большая договорённость, что мы всё-таки садимся и договариваемся. Либо большая война.

Валентин Филиппов: Ну, по-моему, сегодня из Киева было достаточно чётко сказано: «С оккупантами не договариваются».

Василий Волга: Я поэтому и говорю, что я надеюсь на международное сообщество. Я поэтому и говорю, что здравый смысл …

Валентин Филиппов: Да, но мне кажется, что даже если киевское руководство посадить за стол переговоров, вот посадить их насильно …

Василий Волга: Киевское руководство вычеркните из переговоров, с ними можно говорить только путём денег. На самом деле, они подобрались вплотную к применению санкций, причем, санкций личных, не против народа Украины, а санкций личных, когда санкции будут направлены против капиталов президента Порошенко, против капиталов министра внутренних дел Авакова и против всего их окружения.

Вот когда они начнут арестовывать их капиталы за рубежом, когда будут вводиться санкции против лиц, лично им помогающим в этом хаосе, вот тогда это будет…

Валентин Филиппов: Я вот когда-то читал письма крымского хана, он то туркам писал, то русским писал: «Жить совсем не на что, боюсь, не удержу свою орду от набегов». Ему говорят «Ну давай мы тебе 300 рублей пришлем», турки тоже: «…мы там тугриков подкинем». Он говорит «Да, ну, наверное, удержу какое-то время».

Василий Волга: Не переоценивайте турок, Крымское ханство и вот ту… ту перхоть, ту нечисть, которая сегодня собралась под куполом Верховной Рады. Которые сегодня жали эти кнопки? чтобы разрушить мирный процесс, процесс мирного урегулирования. Они жали кнопки и каждый из них нажал на несколько смертей? добровольно убив большое количество людей.

Нельзя дальше изображать, я имею в виду европейских коллег, американских коллег, нельзя дальше изображать из себя осла, к тому же, слепого осла, который ничего не видит.

Сегодня украинская власть при улюлюканье президента Порошенко продемонстрировала, что плевать она хотела на всю систему международного права.

Cерьезно надеюсь на то, что международное сообщество от намёков на то, как нужно действовать Киеву? придет к тому, что оно будет предпринимать шаги.

Нельзя сейчас Украине не давать кредитов, Валентин, ну нельзя. Там люди живут. И так уже коммунальные услуги запредельны …

Валентин Филиппов: Ну, вот это и называется дань дикому государству!

Василий Волга: Нужно санкции предпринимать против конкретного капиталиста, мародёра, сволочи. Против Порошенко, против Коломойского, ну? Коломойский уже сбежал, натворил бед да сбежал. Против Авакова, против олигархата, националистического, нацистского олигархата, захватившего власть в Украине. Вот против них, личные санкции.

И вот тогда всё начнёт утихомириваться и становиться на свои места. Это единственный прямой путь к решению вопроса на Донбассе. Зажмите, извините меня, эти финансовые яйца в тиски, и вы тогда получите мирное решение.

Валентин Филиппов: Пока что мы имеем санкции против России в основном.

Василий Волга: Я ещё раз говорю, я надеюсь, что сейчас нечего будет ответить, ни в Совбезе ООН…

Россия должна немедленно инициировать заседание Совета Безопасности ООН, чтобы, не доведи Господи, не пришла дурная мысль в голову главнокомандующему Вооруженных сил Украины начать военную операцию на Донбассе в соответствии с полученным им мандатом.

Валентин Филиппов: Многие прогнозировали, что в конце января ударят морозы, и начнется наступление.

Василий Волга: Валентин, причём тут прогнозы? Причём тут болтовня всех аналитиков вместе взятых? Мы о судьбах говорим, мы говорим о судьбе государства, о мире или войне большой. Пускай себе прогнозируют всё, что угодно, действовать необходимо в данной ситуации всем лицам, которые имеют возможность действовать.

Валентин Филиппов: Хорошо. Ну, допустим, добьемся мы мира сейчас, какого-то. А дальше-то что? Дальше-то выхода нет – в Киеве сидят те же товарищи…

Василий Волга: Есть такое понятие, которое звучит как «национальное примирение». Через которое проходила Испания, через которое проходила Италия, через которое проходила Германия, через которое проходит сейчас Ирландия и Великобритания. Через которое проходили Соединённые Штаты, весь мир через это рано или поздно проходил. Любая война заканчивается миром.

Валентин Филиппов: Да, но это если отказаться от человеконенавистнической идеологии, когда «не украинец = не человек», скажем так.

Василий Волга: Если Вы ставите вопрос: «Должен ли кто-то ответить, за то, что произошло?» – без сомнения. Кто должен ответить? Нацисты и те, кто их подогревал, в первую очередь руководство Украины сегодняшнее.

Если нацистов и поддерживает сегодня 10%, то это для них большой праздник.

Если мы международными санкциями, санкциями против тех людей, которые являются преступниками государственными, которые получили власть в Украине путём государственного переворота, которые дальше устроили небывалый и невиданный ранее грабёж, которые столкнули в кровавой схватке украинцев, русских друг с другом, украинцев друг с другом, эти люди ответят – то тогда и будет на этом фоне национальное примирение. Я именно об этом и говорю.

Я же не говорю о том, примиряться надо с Порошенко или примиряться нужно с теми преступниками, которые разрушили Украину и столкнули лбами украинцев в кровавой схватке друг с другом, и заставили украинцев стрелять друг в друга. Я не про это говорю.

Я говорю про то, что, если будут введены санкции, если в результате эти люди получат по заслугам, то мы тогда сядем и будем разговаривать друг с другом. Киев с Донбассом, Луганск с Каменец-Подольском. Харьков и Днепропетровск будут говорить с Житомиром, и мы будем разговаривать.

Валентин Филиппов: Тут вспоминается Порошенко с его «Их дети будут сидеть в подвалах, а наши учиться в школах. Так и только так мы достигнем мира».

Василий Волга: Верховная Рада сделала, конечно, ужасающий шаг. Ужасающий. Она дала в руки этого идиота полномочия, знаете, вот так по щелчку начать … это очень опасно.

Валентин Филиппов: Ну, может он хоть смерти боится. Вот вы говорите, Жириновский глупости говорит. А если действительно каждый из них будет чувствовать, что вот сейчас вот десант из-под купола выпрыгнет и физически уничтожит…

Василий Волга: Валентин, нам не нужны никакие десанты. Украинцы в состоянии переболеть. Мы болеем, это серьёзная болезнь, это многовековая болезнь, которой мы сегодня болеем. Мы в состоянии переболеть – цифра в 67%, которые хотят мира – это серьёзная цифра.

Мне удалось побывать в Украине и посмотреть на ситуацию, начиная от Запорожья до Каменец-Подольского. И я вижу, что в Запорожье, по крайней мере, формируются огромные центры кристаллизации здравого смысла.

И сейчас, я так между прочим скажу, вот здесь, в Москве ух сколько наших героев-то сидит. До Евгении Марковны. И каждый из них по телевизионным каналам шастает, и все экспертами стали, куда ты там, ни дать ни взять. И все ж как-то приспособились, копейку какую-то там зарабатывают, живут там.

Слушайте, братцы. Уже ситуация в Украине серьезно меняется. Плотность нацистской толпы серьезно рассыпалась. Люди начинают слушать.

Вот всем умникам, которые здесь умничают по разным телеканалам, — в Украину ехать и вести эту непосредственную работу по тем центрам кристаллизации здорового смысла, которые в Украине появляются.

И нам не нужны никакие десанты. Что это за глупости?

Валентин Филиппов: А я вам скажу. Дело в том, что те, кто могли бы поехать и на Украине вести работу, те из них, кто наиболее эффективны, на них по несколько статей висит уже. Тут только пересеки границу.

Василий Волга: Чтобы я был правильно понят – я не имею в виду этих людей. Я сам год просидел в Москве, пока не решился там ряд вопросов. Я говорю именно о тех людях… ну, здравый смысл существует… против которых не возбуждены уголовные дела. И так пять тысяч человек сидит по тюрьмам сегодня по политическим статьям. От этого толку не прибавится, если человек пересечет границу, и его тут же посадят. Я говорю о другом. Я вижу много людей, которые уже могут возвращаться.

Потому что уже общественное мнение меняется, потому что уже даже сегодня, вон, Европейский Союз, мы имели вчера там интересные переговоры с Де Линке, партией Бундестага … Европейский Союз взял под патронат дело Васильца и Тимонина, журналистов, которые там получили по девять лет. Уже это идет, и эти в Киеве не знают, что делать с этим. Это конкретная репрессия против журналистов, против свободы слова, страшнейшая в демократическом смысле понимания. И тут, когда Европа взяла под патронат, под мониторинг это дело, то это всё сейчас выносится …

Лена Лукаш, Лена Бондаренко создали сейчас общественную организацию, которая работает по политическим заключенным, они туда пуляют документы раз за разом. А документы, получив регистрацию, путешествуют, и нельзя уже будет просто закрыть глаза.

То есть, мало того… я же говорил с людьми три недели на Украине, я же разговаривал с людьми, я видел, что происходит, я видел, какая жажда у людей услышать правду о том, что есть на самом деле. Такого не было, год назад такого не было.

Ясно, что те, против кого наиболее сильно направлено … кто принимал активное участие в сопротивлении свержению законной власти, кто принимал активное участие в сопротивлении убийству людей в Одессе, те, кто принимал активное участие в этом сопротивлении, ясно – там сейчас по десятку статей на каждого. Этим людям нужно беречь себя.

На самом деле эти люди – цвет украинской нации, украинского общества, Украины. А очень многие, которые здесь, — и журналисты, и политики, против которых ничего нет. Но вот им как-то здесь уже и удобнее. Изображать из себя жертву и вот что-то там такое делать. Не надо.

Уж если что-то там взял на себя … назвался груздём – полезай в кузов. Потому езжай и веди общественно-политическую работу как можешь. Можешь встретиться с одним человеком – встреться, поговори. Можешь с десятью – поговори. А можешь собрать сто человек где-то – прекрасно. Поговори с людьми. Но говори о правде, люди ждут этого.

Валентин Филиппов: Как говорится, правда дорогу пробьёт, только почему-то медленно. Хорошо, огромное вам спасибо.

Василий Волга: Спасибо вам, Валентин

Валентин Филиппов: Желаю Украине, чтоб без крови. Что-то сильно долго уже.

Василий Волга: Процесс идёт нормально. Громыко когда-то говорил: «Лучше десять лет вести переговоры, чем десять минут вести войну». А мы только четыре года находимся… Справимся. Всё идёт хорошо. Лишь бы у всех хватило трезвости, холодного рассудка при горячем сердце.

Валентин Филиппов: Хорошо. Огромное спасибо, до свидания.

Василий Волга: До свидания Валентин, пока.