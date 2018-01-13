13.01.2018, Донецк, Юрий Ковальчук

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Чтобы остановить пьянку, ВСУ расстреляли магазин из танка

Немало жителей Донбасса в 2014 году максимально пыталось дистанцироваться от войны, переселившись на территорию Украины или России; многие, пока их земляки защищали их же дома, пытались переждать кризис в Крыму.

Одним из них был 25-летний житель г. Авдеевка Эдуард Хованский, освобожденный в рамках обмена военнопленными из украинской тюрьмы в конце 2017 года.

Когда началась война, парень, на тот момент работавший строителем, попытался сбежать от инфернального соседства с Донецким аэропортом в крымский город Гурзуф. Однако особенности миграционного законодательства РФ в новообретенном Крыму вынудили молодого человека покинуть территорию РФ и вернуться в родной город.

Но спокойной жизни на линии фронта, разумеется, не получилось. По словам Хованского, нормальная жизнь в Авдеевке закончилась вместе с приходом в город ВСУ и националистических батальонов.

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«Как только украинские войска вошли в город, началась в полном смысле слова трагикомедия. Я вернулся в Авдеевку из Крыма в августе 2014 года – к тому времени первые последствия прибытия «вызволителей» уже были очевидны.

Украинские военные пили страшно. Как в последний раз. В пьяном виде постоянно устраивали свары с применением оружия, но самым опасным аттракционом в их исполнении было перемещение по городу на бронетехнике в «беспилотном» состоянии. Подавили в городе все мусорные баки и заборы, оградки, скамейки.

Их командование постоянно сражалось с местными продуктовыми магазинами и распивочными, но это было бесполезно. В итоге страдали не военные, а наши предприниматели. Дошло до того, что как-то украинцы подогнали под магазин, замеченный в продаже спиртного военным, танк и прямой наводкой выстрелили прямо в торговый зал. К счастью продавщицы в тот момент в нем не было», — говорит молодой человек.

Военнопленный рассказал, что свои возлияния украинские силовики оплачивали далеко не всегда – часто просто отбирали продукты и спиртное, уходили из магазинов, не расплатившись.

«Хозяйничали как у себя дома. Да и расселились без спроса в домах и квартирах местных жителей. «Новая почта» работала без выходных – украинцы безостановочно слали домой все, что удавалось утащить, вплоть до кованых оград и металлопластиковых окон. Масштаб мародерства шокировал – ВСУ взломали склады супермаркетов электроники «Эльдорадо» и «Фокстрот», и вывезли оттуда все ценное. Остатки дали растащить местным жителям. Снимали это на камеру и показывали в качестве примера моральной деградации жителей Донбасса», — утверждает Эдуард.

Также бывший житель Авдеевки рассказал, что каратели активно занимались поиском «сепаратистов» среди мирного населения Авдеевки. Постоянно проходили обыски и аресты – в те дни даже просто выходить на улицу бывало опасно. В особенности, когда украинские «лыцари» были под градусом.

«Но больше всего меня «достало» то, что украинская артиллерия постоянно работала под прикрытием мирного населения. Стреляли из-за многоэтажных домов, располагались на улицах частного сектора, часто били с позиций неподалеку от моего дома», — вспоминает военнопленный.

По словам Эдуарда Хованского, в конце 2014 года он обратился к представителям армии ДНР с предложением работать корректировщиком. Регулярно передавал в Донецк информацию о расположении украинских батарей, техники и т. д. В результате противник нес потери, а сам он вскоре оказался в украинской тюрьме, в которой просидел 2,5 года. Прокурор просил для него 12 лет.

Безусловно, в причастности молодого человека к работе корректировщика, равно как и его успехах на этом поприще, разберутся соответствующие инстанции в ДНР. Тем не менее, его история является крайне поучительной, в особенности для тех, кто до сих пор считает, что войну можно переждать или испытывает иллюзии в отношении повадок украинских «освободителей».