26.02.2018, Киев, Елена Острякова

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Чубаров: Крымчане, докажите верность бандеровцам! Бойкотируйте российские выборы!

Бежавший в Киев лидер запрещенного в России меджлиса Рифат Чубаров в эфире телеканала АТР призвал крымчан не ходить на выборы президента РФ 18 марта.

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«Мы делаем все, чтобы на международном уровне эти выборы не признали. Но очень важно, как продемонстрируют свою позицию люди, которые живут в оккупированном Крыму. Я хочу напомнить всем, а особенно не крымским татарам: вы же помните, как мы вас просили не ходить на этот псевдореферендум, эту имитацию.

Сейчас происходит повторный циничный обман крымских людей. Чтобы международное сообщество увидело, насколько режим путинский не нужен, пожалуйста, 18 марта и крымские татары, и русские, и украинцы, если вы хотите добра своим детям, не идите на выборы. Нанесите мощный удар по дезориентированному Путину. Это будет самая большая помощь», — молил Чубаров.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ВЦИОМ прогнозирует, что явка в Крыму составит порядка 80% от общего числа избирателей.