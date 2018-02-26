26.02.2018, Киев, Максим Карпенко

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Чубаров негодует — украинские СМИ игнорируют хотелки Меджлиса

Беглые крымские меджлисовцы в Киеве возмущаются — украинские СМИ уделяют полуострову слишком мало внимания.

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Об этом в эфире телеканала 112 заявил руководитель запрещенного в РФ Меджлиса, депутат Верховной Рады Рефат Чубаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я сейчас не помню цифры, но недавно были исследования, которые были проведены Нацсоветом по вопросам телевидения и радиовещания. Критически низкая активность украинских СМИ, особенно электронных, по отношению к крымскому вопросу. Очень мало программ, передач или сюжетов посвящаются Крыму. Тут одно государство не справится. По моему мнению, все ведущие украинские каналы должны для себя установить какие-то конкретные параметры осуществления передач на временно оккупированные украинские земли, включая Крым», — заявил Чубаров.

Как сообщал «ПолитНавигатор», украинская телеведущая Маша Ефросинина пожаловалась, что никто из ее родственников и знакомых не сказал, что в российском Крыму стало хуже жить.

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