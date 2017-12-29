29.12.2017, Киев, Максим Карпенко

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Чубаров призвал кричать «Слава Гондурасу!»

Меджлисовцы призывают власть не обижать Гондурас. Это, по словам депутата Верховной Рады Рефата Чубарова, одна из немногих стран Латинской Америки, поддержавшая антироссийскую резолюцию в ООН.

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В своем блоге Чубаров заявил, что такие страны и их позицию необходимо помнить, чтобы случайно не обидеть при принятии тех или иных решений.

«Гондурас — одна из немногих стран Латинской Америки, которая поддержала Украину при голосовании в ООН за крымскую резолюцию… Это я к тому, что надо все держать в голове, чтобы неожиданно никого не обидеть», — призывает Чубаров