 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
29.12.2017, Киев, Максим Карпенко
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Политика, Украина

Чубаров призвал кричать «Слава Гондурасу!»


Меджлисовцы призывают власть не обижать Гондурас. Это, по словам депутата Верховной Рады Рефата Чубарова, одна из немногих стран Латинской Америки, поддержавшая антироссийскую резолюцию в ООН.

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В своем блоге Чубаров заявил, что такие страны и их позицию необходимо помнить, чтобы случайно не обидеть при принятии тех или иных решений.

«Гондурас — одна из немногих стран Латинской Америки, которая поддержала Украину при голосовании в ООН за крымскую резолюцию… Это я к тому, что надо все держать в голове, чтобы неожиданно никого не обидеть», — призывает Чубаров

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