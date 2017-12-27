 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
27.12.2017, Киев, Максим Карпенко
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Политика, Скандал, Украина

Чубаров расхныкался, что на Украине не хотят связываться с меджлисовцами


Меджлисовцы жалуются — не могут протащить через правительство ни один документ, пока Порошенко или Гройсман не грохнут кулаком по столу.

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Об этом в эфире программы «Вопрос национальной безопасности» заявил глава Междлиса, депутат Верховной Рады Рефат Чубаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам украинского политика, члены правительства боятся ответственности и ждут пока не поступит прямое указание.

«Позиция правительства, мягко говоря, вызывает удивление. Если говорить об этапе согласования, если честно говорить, он блокируется… Мне кажется, в нашем правительстве привыкли к двум вещам, но они взаимосвязаны — никто не хочет брать на себя ответственность и никто не начинает работать, пока не будет грохот по столу кулаком, хотя бы от премьер-министра. Просто они избегают своей ответственности, пока не будет прямых указаний, что это нужно сделать», — заявил Чубаров.

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