03.02.2018, Киев, Максим Карпенко

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Чубаров сокрушается: Запад отреагирует на выборы в Крыму неправильно

Меджлисовцы переживают, что на Западе откажутся признавать выборы президента Российской Федерации нелегитимными из-за того, что в них будет участвовать российский полуостров как субъект РФ. Об этом в эфире 5 канала заявил главарь запрещенного в РФ «меджлиса», депутат Верховной Рады Рефат Чубаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, на Украине же непременно должны назвать следующего президента РФ нелегитимным, как это было сделано в случае с Госдумой.

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«Наше убеждение о том, что, мол, вся Дума нелегитимна, поскольку они незаконно распространяли выборы на оккупированный Крым, оно было логичным, но в какой-то степени давало нашим партнерам на Западе каким-то образом оправдать легитимность тех депутатов, которые не избирались в Крыму. Мол, к Крыму они не имели отношения и тогда наши все партнеры приняли такую позицию — те лица, которых незаконно избрали в Крыму, их нигде не признают, их не допускают ни к одной международной площадке… Но когда мы говорим об избрании президента, то тут у наших партнеров просто не хватит духа на ту позицию, которой мы хотим… Но я думаю, что нашему государству, парламенту нужно заявить о такой позиции», — заявил Чубаров.