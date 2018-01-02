02.01.2018, Киев, Максим Карпенко

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Чубаров угрожает не признать итоги выборов президента России

Верховная Рада примет обращение к парламентам мира с призывом не признавать итоги президентских выборов в России в 2018 году, поскольку избирательная кампания будет проходить на территории Крыма, который Украина считает своей территорией.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил депутат Верховной Рады от «Блока Петра Порошенко», глава запрещенного в РФ меджлиса Рефат Чубаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, меджлисовцы будут призывать своих сторонников бойкотировать выборы.

«Мы должны призвать весь мир не признавать выборы президента России, поскольку Россия распространяет их на оккупированный Крым, на нашу территорию. Это задание парламента, президента, нас всех, то есть, нашего государства.

И второе, что мы должны, мы это уже делаем и знаем, что последствия будут очень заметными, мы призываем всех людей в Крыму — и крымских татар, и этнических украинцев, и людей других национальностей — полностью бойкотировать эти незаконные выборы, которые Россия будет проводить в Крыму», — заявил Чубаров.