26.02.2018, Киев, Елена Острякова

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Чубаров закатил истерику из-за стихов о 23 февраля

Бежавший в Киев лидер запрещенного в России меджлиса Рефат Чубаров не мог не признать, что Россия многое делает для крымских татар, но счел необходимым разоблачить все эти действия.

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«Можно строить мечеть и полностью взять все религии под тотальный контроль ФСБ. Можно строить школы и при этом размывать все национальное образование, переписать все учебники с точки зрения русского мира. Мне буквально на днях знакомые показывали видео своих племянников и внучат, которые изучали стихи к 23 февраля. Деформируются души детей, которые живут в Крыму», — сказал Чубаров в эфире телеканала АТР.

После воссоединения Крыма с Россией, крымско-татарский язык стал в республике государственным, в Симферополе ударными темпами возводится соборная мечеть, строятся национальные школы.