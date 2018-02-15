15.02.2018, Москва, Александр Ростовцев

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ЧВК Вагнера в Сирии. Ихтаместь, или…

Вот уже неделю не утихают страсти вокруг инцидента, произошедшего 7 февраля в Сирии, поблизости от посёлка Хишам у Дейр-эз-Зора. Согласно сообщениям всевозможных СМИ, в направлении нефтяных полей, находящихся под контролем «коалиционных сил» из американских оккупационных сил и ополчения курдских анархистов, выдвинулся отряд сирийских ополченцев, усиленный так называемым ЧВК Вагнера, на танках и лёгкой бронетехнике. Цель поездки – «отжать» у светозарных добрый шмат нефтяных полей вместе с инфраструктурой.

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Далее, как сообщается, произошло следующее: добрые американцы четырежды нижайше упрашивали командование сирийской колонны уйти с миром, но ополченцы с российскими наёмниками нагло пёрли на рожон, из-за чего светозарные джедаи вынуждены были накрыть вражескую колонну мощным артиллерийским ударом. А чтобы дать урок агрессорам и впредь не лезть в американскую песочницу, выживших сверху утюжили ракетами два боевых дрона, «карусель» из ударных вертолётов «апач» и даже вызванный специально ганшип – специально переделанный в артиллерийско-пулемётную летающую тачанку транспортный самолёт для борьбы с папуасами.

Укропы, как наиболее осведомлённые, сообщают такие подробности, как использование американцами высокоточных артиллерийских снарядов «экскалибур» – «чтобы не накрыть ненароком своих». Террористов, что ли?

Потери, говорят, ужасающие. В различных американских СМИ, таких как CNN и Washington Post, утверждается, что только российская ЧВК потеряла более 200 человек убитыми. Но когда к делу подключились диванные эксперты из Страны 404, потери «вагнеровцев» стали расти в геометрической прогрессии. Особенно жирный наброс сделал один обиженный белогвардейский воитель, рассказавший на одном известном форуме обжигающую правду о потерях российских войск, достигших «600 человек из одной только роты». Ему вторит известный диванный эксперт и всепоропальщик с погонялом «Эль Мюрид».

Поелику «эксперты с мировым именем» в своё время плотно участвовали в войне на Донбассе – один лично, а второй дома, у компьютера, то «небратья» наши меньшие зубами уцепились за их показания.

Правда, у мало мальски знакомых с ОШС войсковых подразделений людей может тут же возникнуть вопрос: что там за рота такая, в которой одни потери превышают численность отдельного батальона, но уж ладно – не будем сильно придираться к людям, которые собственными руками превращают свои же фальшивки в труху. В качестве доказательств «эксперты» подсовывают данные радиоперехвата переговоров колонны между собой и с командирами, изобилующие матюгами и подробностями разгрома. Для вящей достоверности.

В общем, ситуация здорово напоминает жаркое лето 2014-го и начало зимы 2015-го, когда укропня, захлёбываясь в слюнях, рапортовала о нескончаемом потоке рефрижераторов с трупами в сторону России и разгроме очередной Псковской дивизии ВДВ с бригадами конно-парашютных якутов.

Тут бы в пору содрогнуться, но почему-то не содрогается. Наоборот, возникает целый мешок вопросов. Например, где фото и видео отчёты с места разгрома колонны? Из обширного опыта известно, что светозарные джедаи, как и крышуемые ими бармалеи, страсть как любят позировать на фоне руин и трупов. Резким контрастом с инцидентом у посёлка Хишам выглядит недавняя потеря российского штурмовика в «Большом Идлибе» и последний бой лётчика Романа Филипова. Бородатые сразу из нескольких источников принялись выкладывать в сеть кадры попадания ракеты ПЗРК в самолёт и попытку захвата лётчика живьём.

Впрочем, «доказательства» не замедлили появиться. Через известную экстремистскую помойку «Кавказ-центр» в сеть была вброшена картинка с горящими в пустыне обломками боевой техники.

«Небратья» так страшно обрадовались, что принялись торжествующе волать «это вам за Иловайск!» и «трупами завалили – бабы вам ещё нарожают». Правда, при ближайшем рассмотрении оказалось, что в качестве мегапруфа тупорылые креативщики соединили снимок марсианской пустыни, сделанный марсоходом Curiosity, с шаблоном горящей техники разгромленной под Зеленопольем 24-й бригады ВСУ в 2014 году.

Получилось неудобно, поскольку фотожабу не растиражировал только ленивый, но вопросы никуда не делись. 14 февраля CNN поднатужилась и выдала картинку с дрона, свидетельствующую о попадании какого-то боеприпаса в верхнюю полусферу одиноко стоящего танка Т-72. Если найти в сети видео срыва башни «абрамса» в результате детонации боезапаса, то при желании это можно выдать за полный разгром американских танковых войск непосредственно на территории США. Такая себе узорная резьба по видео.

Непонятно также, откуда взялись в Сирии ударные вертолёты «апач» и, особенно, ганшип.

Министерство обороны России прокомментировало инцидент, заявив об отсутствии россиян в колонне, но подтвердило нанесённый по ней удар американцами. В комментарии говорилось о 20 раненых сирийских ополченцах и фиксация факта, что американцы в Сирии воюют не с террористами, а с войсками законной власти.

Впоследствии появились дополнительные новости, что всё-таки были убитые, среди которых пятеро россиян, из которых поимённо упомянуты только двое: казак Владимир Логинов и член оппозиционной партии «Другая Россия» Кирилл Ананьев. Правда, сведения эти ну очень неофициальные и их источником является некий «Балтийский казачий круг» и запрещённая в России Национал-большевистская партия, преемником которой является «Другая Россия».

В общем, пресса старается изо всех сил, но эффект достигнут обратный – в глаза лезет одна только пыль и муть.

По поводу инцидента у посёлка Хишам Мэттис произнёс буквально следующее:

«Это была самооборона. Очевидно, что мы не вовлечены в гражданскую войну в Сирии… Россияне нам в то время говорили, что их сил там нет… Факт заключается в том, что кто-то решил нас атаковать, а россияне говорили, что речь идет не о них… Нельзя просить Россию предотвратить конфликт в том случае, когда она что-то не контролирует».

Из чего следует, что США всё-таки в гражданскую войну в Сирию вовлечены и даже являются её поджигателем. А удар по колонне сирийских войск намерены поставить в вину российскому командованию в Сирии, если внезапно какие-то россияне всё-таки принимали участие в марше.

Официальные сирийские СМИ, агентство SANA в частности, подтвердило удар американцами по сирийской военной колонне, усиленной бойцами элитного отряда «Охотников на ИГИЛ».

Американцы и укропчики настаивают, что под видом «Охотников на ИГИЛ» выступали переодетые «наёмники из ЧВК Вагнера».

Известный турчиновский политручок Бутусов в своём уютненьком бложике в Фейсбученьке на голубом глазу заявил, что всем украинским СМИ надо равняться на генерала Мэттиса, как следуют правильно освещать войну в Донбассе. «Раз вы заявляете «нас там нет», значит «вас там не будет».

Перл Бутусова был встречен с огромным воодушевлением многочисленным диванным воинством.

Собственно, что бы ни освещал в своей помойке этот [Censored] Бутусов, сделать её источником ценной информации не получится – пропагандонское дно давно достигнуто и пробито. Просто вызывает некоторый медицинский интерес, что мелкая бандеровская вошка внезапно возомнила себя равной хозяину. И какой, интересно, авиацией, ударными дронами, снарядами «экскалибур» ВСУ будут обнулять российские войска в Донбассе, даже если таковые обнаружатся? Вот бы посмотреть. Языком воевать в бложиках куда сподручнее…

Надо сказать, что интересующиеся россияне крепко дезориентированы и не знают, что и думать. Отовсюду идут самые противоречивые сообщения, и люди справедливо интересуются. Многих сбивает с панталыку фраза «российские наёмники», которой грешат и российские СМИ.

Выскажу своё личное мнение. Пока что доподлинно известно, что военная колонна сирийских войск была, выдвигалась в сторону оккупированных американо-курдскими силами нефтяных полей и была подвергнута артиллерийскому удару и (возможно) атакована боевыми дронами. В участии дронов есть определённые сомнения, поскольку нет видео атаки с воздуха – картинки, которую видит оператор беспилотника.

Что касается потерь, то скрыть 200 и, тем более, 600 трупов россиян – невозможно. Такое шило ни в каком мешке не утаишь. Вой будет на всю страну. Снимки разгрома с места разгрома колонны могли бы взорвать обстановку накануне президентских выборов в России. Но их почему-то упорно не публикуют, смакуя события на словах и подсовывая топорные фотожабы с невнятными обрезками видео.

Термин «наёмники» в данном случае неуместен. Даже в гипотетическом случае, если некое российское ЧВК работает в Сирии, следует задуматься о том, что его присутствие не мешает законной сирийской власти. Американцы свои ЧВК в горячих точках сервируют под военно-логистические частные службы, работающие по контракту с местным правительством. Это делается для того, чтобы вывести их из под обвинения в наёмничестве, поскольку на наёмников не распространяются конвенции о военнопленных.

Служба по контракту на законное иностранное правительство – так это называется. Почему-то те же укропаны не склонны называть воюющих против ЛДНР боевиков из польских и американских ЧВК наёмниками. С формальной точки зрения, всё законно. Если какие-то «вагнеровцы» и присутствовали в колонне, то кто сказал, что они были солдатами удачи, а не водителями грузовиков и службой сопровождения грузов по контракту с сирийским правительствам? В любом случае, не американским оккупантам выступать в данном случае морализаторами.

И последнее. В контексте с колонной и нефтяными полями часто звучит уркаганское словечко «отжать». В данном случае, колонна сирийских войск шла забирать своё – «отжатые» курдами при поддержке американцев нефтяные ресурсы Сирийской Арабской республики. Ресурсы в этой войне играют первостепенную роль. Пока нефть была в руках ИГИЛ – ИГИЛ действовал. Убрали террористов от ресурсов, тут-то ИГИЛ и закончился. Американцы давно не в состоянии поддерживать огонь сирийской войны из собственного кармана – достаточно послушать постоянные жалобы скупердяя Трампа. Поэтому им и их «шестёркам» до зарезу необходимы захваченные нефтяные поля и инфраструктура.

Очевидно, что в Дамаске не намерены поддерживать американскую самопальную идею о «районах разграничения ответственности». Попытка сирийских войск отбить своё у захватчиков закончилась неудачей. Но это не значит, что подобные попытки не будут предприниматься в будущем.