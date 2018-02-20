20.02.2018, Москва, Александр Ростовцев

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«ЧВК Вагнера» в Сирии как фальшивка укротроллей

Поднятая 7 февраля шумиха о неслыханных потерях так называемой «российской ЧВК Вагнера» под сирийским посёлком Химам в провинции Дейр-эз-Зор упорно не хочет стихать. Людей не смущают вброшенные кем-то в сеть фальшивки в виде фотожаб и видеороликов из компьютерной игры – симулятора ганшипа. Никого не смущают невнятные отбрёхивания американского официоза по поводу инцидента. Пропущены мимо ушей официальные заявления МИД и Минобороны Российской Федерации, в которых говорится, что россиян в колонне сирийских войск, подвергшейся удару со стороны американцев, не было.

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Никого не смущает даже тот факт, что никаким ЧВК нет места в российском законодательстве. Вместо этого впавшие в ажитацию граждане напирают на достойный подростка довод: «От нас всё скрывают!»

Всё, или не всё, но информацию об этом загадочном «ЧВК Вагнера» сливают в основном некие диванные воители из особо осведомлённых, которые знают от двоюродных деверей и троюродных золовок неких информированных тёток из агентства Одна Баба Сказала, родственники которых распивали водку в котельной с одним из участников ЧВК. Мужик в качестве доказательства показывал шрам на заднице и клялся мамой, что он правая наливающая рука Вагнера.

Тем не менее, судя по тому, откуда громче всего раздаётся грохот фейкомёта и больше всего доносится разоблачительных криков, есть обоснованное подозрение, что вброс изготовлен и пущен гулять в интернет с известной фабрики укротроллей, известной как 74-й ЦИПСО ССО ВСУ, в/ч А1277 из Львова.

ЦИПСО – это центр информационно-психологических операций сил спецопераций ВСУ, инструмент пресловутых гибридных войн, жертвами которых так любят выдавать себя украинские вожди майданного разлива.

В задачу центра входит изготовление и распространение слухов, фальшивок, формирование «общественного мнения» в интернете и СМИ, а также манипуляции массовым сознанием. Контора работает под опекой западных спецслужб, а если быть совсем уж точными, то спецслужб американских.

Подробнее об укротроллях на зарплате можно почитать здесь.

Известно, в частности, что в феврале 2017 года возглавляющий центр полковник Сергиенко А.П. разослал по всем своим подчиненным структурам циркуляр, в котором говорится о необходимости всячески поддерживать версию убийства Михаила Толстых («Гиви») представителями военно-политических структур ДНР, либо специально заброшенными ликвидаторами от «московских кураторов», а также всячески раскручивать тему «слива Кремлем Донбасса».

Хакерам из группы «Спрут» удалось взломать ящик электропочты полковника Сергиенко и получить список сотрудников львовского ЦИПСО.

Желающим ознакомиться – сюда.

Итак, в интернет вброшен список потерь «5-й разведывательно-штурмовой роты Вагнера», состоящей из 75 имён. Уже не 644 «из одной только роты» и даже не 200. Прогресс налицо. Однако, достаточно беглого взгляда на него, чтобы моментально возникло множество вопросов. И самый главный из них – почему в списке одни только чистопородные русаки. Ни одного украинца, татарина, кавказца или среднеазиата.

Это что, извините, элитная славяно-арийская рота, или что?

Отдельное недоумение вызывает отсутствие в списке позывных, по которому ополченцы, добровольцы и прочие парамилитарии «свой своего познаша».

Пристальное изучение списка «достоверно установленных потерь» приковывает внимание прямо-таки к классическим именам-отчествам некоторых «погибших». Например: Кондрат Викторович, Валерий Якимович, Богдан Всеволодович, Антон Евсеевич, Серапион Ярославович, Александр Аристархович, Анатолий Мстиславович, Гордей Анатольевич, Ярослав Евсеевич, Еремей Максимович, Юлиан Семёнович.

Серапион Ярославович – это мощно. Лично мне за всю жизнь не встретился ни один Серапион, даже среди людей, заставших последнего царя. Юлиан Семёнович – тоже наводит на определённые мысли о военно-политическом детективе. Откровенно удивляет отсутствие в списках Акакий Акакиевичей и Анемподистов Псоевичей.

Как подсчитали внимательные товарищи, в списке напрочь отсутствуют распространённые отчества Александрович и Алексеевич, зато в достатке Святославичей, Ярославичей, Мстиславичей, Всеволодовичей и Ростиславовичей, завербованных прямиком из дружины древнерусского князя.

Фильм «Красная жара», фраза: «Приведите Татамовича!»

Также следует отметить аж восемь однофамильцев на втором листе списка. Фантазия выдохлась?

Тем не менее, эту древлянскую цидульку не стесняется распространять известный диванный эксперт и аналитик Эль-Мюрид (Несмеян), взявший её со страницы некого киевского журналиста Владимира Москаленко на популярном ресурсе «КОНТ».

Отдельно советую присмотреться к воинским специальностям «погибшей» дружины. Среди них можно встретить присутствие неких «командиров секции». Серапион Ярославович, кстати, из таковских будет.

Информированные источники сообщают, что «Такого рода формулировки применяются в армии Канады и США, но не в РФ. А также… (барабанная дробь) в прошлогодних иллюстрированных материалах СБУ «Использование Россией ЧВК Вагнера в гибридных войнах в Украине и Сирии». Там указаны фамилии нескольких «командиров секции ПТУР».

Как говорится, sapienti sat.

Лично у меня ощущение, что это всё-таки работа ЦИПСО на основании спущенного сверху базового материала американскими кураторами. Дяденьки уже отошли от выдумывания Татамовичей и принялись выдёргивать отчества непосредственно из древнерусских летописей, а ФИО – из русской классической литературы.

Из Москвы сообщают, что активизировались навальнята, ходящие парами-тройками по больницам и кладбищам с целью переписи недавно умерших молодых людей. Встретив подходящую информацию, навальнята старательно заносят её в свою книжечку. Из чего следует, что возможна очередная волна вбросов «списков достоверных потерь» «ЧВК Вагнер» в Сирии. Подобная практика уже имела место во время летних боёв в Донбассе 2014 года. Помните, как в боях против Украины в полном составе полегла футбольная команда, если не ошибаюсь, из Оренбурга? То ли ещё будет! Манипуляторы просто не догадались отыскать в макулатуре старые телефонные справочники – вот где раздолье!