13.02.2018, Киев, Максим Карпенко

2 155 просмотров

Цифровой прорыв Крыма

В Крыму проведут крупный образовательный бизнес-форум по интернет-маркетингу и цифровым технологиям InternetMost-2018.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Мероприятие продлится с 16 по 18 февраля в Ялте, сообщили «ПолитНавигатору» организаторы.

В программе форума — 50 бизнес-докладов, 45 мастер-классов, 28 отраслевых воркшопов и 3 круглых стола с участием ведущих российских специалистов и экспертов в области интернет-маркетинга и цифровых технологий.

«Форум объединит интересы не только компаний-заказчиков и подрядчиков по интернет-продвижению, онлайн-рекламе и автоматизации бизнеса, но и специалистов по блокчейн, инвесторов и представителей органов государственной власти», — говорится в сообщении.