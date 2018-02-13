13.02.2018, Киев, Максим Карпенко
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Крым, Финансы, Экономика

Цифровой прорыв Крыма


В Крыму проведут крупный образовательный бизнес-форум по интернет-маркетингу и цифровым технологиям InternetMost-2018.

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Мероприятие продлится с 16 по 18 февраля в Ялте, сообщили «ПолитНавигатору» организаторы.

В программе форума — 50 бизнес-докладов, 45 мастер-классов, 28 отраслевых воркшопов и 3 круглых стола с участием ведущих российских специалистов и экспертов в области интернет-маркетинга и цифровых технологий.

«Форум объединит интересы не только компаний-заказчиков и подрядчиков по интернет-продвижению, онлайн-рекламе и автоматизации бизнеса, но и специалистов по блокчейн, инвесторов и представителей органов государственной власти», — говорится в сообщении.

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