25.12.2017, Москва, Елена Острякова

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ЦИК РФ отомстил Навальному за испорченный выходной

Центральная избирательная комиссия РФ отказала российскому оппозиционеру Алексею Навальному в регистрации в качестве кандидата на пост президента России из-за отсутствия у него пассивного избирательного права, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Это связано с тем, что Навальный был осужден по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ («Присвоение и растрата») по делу «Кировлеса», которая предусматривает до 10 лет лишения свободы. Это преступление относится к разряду тяжких. На тех же основаниях ЦИК отказал в регистрации Сергею Полонскому и Олегу Лурье.

Исход дела был понятен заранее, но в штабе Навального отчего-то считали, что ЦИК не станет даже принимать у него документы. Поэтому команда оппозиционера их толком и не готовила. Журналист Александр Коц предполагает, что Навальный отчего-то рассчитывал на административный арест в связи с так называемым «Праздником свободных выборов», который незаконно проводил его друг муниципальный депутат Илья Яшин.

«У них еще была надежда свинтиться, чтобы сохранить лицо. Усадить на 30 суток и лишить возможности дойти до ЦИКа в нужные сроки. Но власти этой возможности им не оставили. Я не удивлюсь, если дело не в принтерах или еще чем-то. А в том, что всерьез подавать документы никто не собирался. Все надеялись на винтилово, на то, что Навального близко к ЦИКу не подпустят», — написал Коц.

Какого же было изумление оппозиционеров, когда в воскресенье 24 декабря Центризбирком продлил себе рабочий день на неопределенный срок только для того, чтобы принять документы Навального. В то же время «праздник» Яшина, оказавшийся позорно малочисленным, никто и не подумал разгонять, тем более, арестовывать организаторов. Штабу Навального пришлось срочно искать принтеры, чтобы распечатать необходимые документы. ЦИК терпеливо ждал. Вероятно, что на следующий день клерки, которым оппозиционеры испортили воскресенье, испытали что-то вроде моральной компенсации, когда Навальному отказали.

Однако сам оппозиционер не особо расстроился. Хотя адвокаты Навального собираются обжаловать отказ ЦИКа в судах, тот поспешил обнародовать свой настоящий план и объявил «забастовку избирателей».

«Выборов у нас не будет, потому что Владимир Путин страшно перепуган и боится конкуренции со мной. Он видит в ней угрозу и дал указание своим слугам из ЦИК отказать в регистрации», — заявил Навальный на своем канале в Youtube.

Он призвал сторонников агитировать против выборов, а потом прийти на участки только для того, чтобы пересчитать реальное количество избирателей. Навальный также заявил, что не признает власть по итогам выборов, к которым его не допустили.

Журналист Алексей Венедиктов поспешил заявить, что отказ в регистрации Алексея Навального «юридически сомнителен и политически недальновиден».

Политолог Александр Устинов считает, что команда президента сегодня «заложила Владимиру Владимировичу бомбу замедленного действия непредсказуемыми последствиями».

«Сегодняшняя регистрация Навального и его участие в выборах прошли бы для Путина без каких-либо серьёзных последствий. Но, создаётся впечатление, что кому-то был нужен именно Навальный-отказник. Опасность не в бойкоте, а в тех юридических последствиях, которые могут в дальнейшем выстрелить», — написал Устинов в своем телеграмм-канале.

Другой политолог Никита Исаев считает, что Навальному оказали услугу, не дав проиграть не только Путину, но и Жириновскому, Грудинину, и Собчак.

«Четвёртое-пятое место в этой компании было бы окончательным штампом, хоть и так клейма ставить некуда. Отказ ЦИК позволяет Навальному остаться «главным оппозиционером Путина», как для внешней, так и для быстро таящей внутренней аудитории», — написал Исаев.