04.03.2018, Киев, Максим Карпенко

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Циничный барыга: Порошенко сначала сумками раздавал деньги депутатам, а потом всех подсадил на крючок

Порошенко платил от 20-ти до 100 тысяч долларов депутатам за голосование в пользу своих законопроектов. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил бывший партнер Порошенко, экс-депутат Верховной Рады Александр Онищенко, бежавший в Европу после уголовного преследования на Украине, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, на фракцию эти суммы доходили до миллиона долларов и вывозились из администрации президента в спортивных сумках.

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«Спортивные сумки берутся в Администрации президента. Машина заезжает в специальный гараж, из которого идет лифт прямо на четвертый этаж администрации президента. Все сумки получают именно там. По тому же лифту спускаются назад, кладут себе в машину и уезжают», — заявил Онищенко.

После того же, как Порошенко сформировал подконтрольный себе силовой блок, деньги выдавать перестали, а вместо этого стали грозить депутатам уголовными делами: «Изначально щедро выдавались, но со временем, когда власти становилось все больше и больше, переходили к другому методу — на всех депутатов возбуждали уголовные дела, пряники закончились. Когда полностью власть и силовые органы были под контролем президента, на всех депутатов возбуждаются дела, на каждого должна быть соответствующая папка, и когда необходимо определенное голосование, им вспоминают те или иные их криминальные производства».