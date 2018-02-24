24.02.2018, Киев, Максим Карпенко

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ЦРУ копает под Порошенко

ЦРУ активизировало свою работу против Порошенко. Причиной тому являются внутренние противоречия в США. Об этом в эфире PolitWera заявил политолог Кость Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, глава ЦРУ Майк Помпео борется с госсекретарем Рэксом Тиллерсоном и показывает, что ставка на коррумпированного президента Порошенко была ошибкой.

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«Есть свои отношения внутри американской элиты — противостояние между Помпео и Тиллерсоном. ЦРУ и госсекретарем. Только ленивый не говорит о том, что Помпео хочет занять место Тиллерсона, стать госсекретарем США, и мы видим, что структуры, афиллированные с ЦРУ, очень активно критикуют Порошенко за рубежом. Они пытаются представить Порошенко как некоего лжеца, коррупционера и так далее для того, чтобы показать, что США сегодня ставят на абсолютно неприемлемую кандидатуру», — заявил Бондаренко.