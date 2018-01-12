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12.01.2018, Москва, Елена Острякова
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Выборы, Политика, Россия

Дай миллион! Жириновский предложил коллегам скинуться


Лидер ЛДПР Владимир Жириновским предложил всем депутатам Госдумы РФ скинуться на его избирательный фонд.

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«У нас с вами есть возможность проявить солидарность депутатского корпуса. Поскольку я один из депутатов участвую в президентских выборах, то, наверное, депутаты могли бы по одному миллиону внести на мой избирательный счет. И будет полный набор – 400 миллионов. Зачем мобилизовывать кого-то, когда есть 400 депутатов: кто-то 10 миллионов, кто-то 10 рублей. Сейчас мне соберете, потом кто-то другой пойдет от другой партии», — сказал сегодня Жириновский, выступая в Госдуме.

Он ждет, что коллеги переведут ему деньги сегодня до 17.00. С теми, кто этого не сделает, Жириновский пообещал разобраться после выборов.

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