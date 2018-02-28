28.02.2018, Москва, Михаил Рябов

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Давай, до свиданья: Томаш Мацейчук уезжает из России

Скандально известный благодаря участию в ток-шоу на российском ТВ польский журналист Томаш Мацейчук заявил, что покидает РФ. Об этом он написал в своем блоге.

По словам Мацейчука, в четверг в 15:00 должен состояться суд, который рассмотрит вопрос о его депортации. Поляк решил, не дожидаясь вердикта суда, объявить о своем отъезде из России.

«Депортируют или нет — принял решение, что всё равно уезжаю в Евросоюз. Хватит деградировать, надо заняться тем, что дает мне кайф и прогресс. Спасибо всем друзьям, знакомым и врагам. Я вас всех люблю и желаю вам добра», — написал Мацейчук.

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Как сообщал «ПолитНавигатор», вчера полиция провела обыск на московской квартире у Мацейчука. В жилище были обнаружены «благодарности», выданные Мацейчуку украинским карательным нацбатом «Донбасс» «за моральную и материальную поддержку», а также нашивки этого же батальона.